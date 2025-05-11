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娛樂 最新消息

「水蜜桃女孩」百人中脫穎而出 出道即躍上NHK

「福島水蜜桃女孩」登陸日本電視與舞台。（がんばっぺ企画：提供）「福島水蜜桃女孩」登陸日本電視與舞台。（がんばっぺ企画：提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕凱渥新媒體部門，近日攜手日本福島縣舉辦「福島觀光交流大使徵選活動」，精選6位台灣人氣女孩Akatsuki（阿布舞）、sakura（講薑）、Hatsuhime（彤玥）、Misato（晨熙）、Madoka（真心）、Yuzora（語芮）組成「福島水蜜桃女孩」，前往日本進行一連串文化交流與演出活動，已登上日本知名電視台NHK，以及多場商演活動，成為今年台日國際合作的成功案例之一。

「福島水蜜桃女孩」登陸日本電視與舞台。（がんばっぺ企画：提供）「福島水蜜桃女孩」登陸日本電視與舞台。（がんばっぺ企画：提供）

「福島水蜜桃女孩」自3月起正式啟動任務，飛往福島居住一個月。出道即登上日本指標性媒體NHK電視台，並受邀參與多場當地大型活動演出，包括廣受歡迎的馬櫻花祭、結・ゆい祭典等商演舞台，現場氣氛熱烈，吸引大批粉絲爭睹。該團也多次登上日本媒體報導，她們以台灣人的視角出發，運用網路直播和短影音等方式，深度介紹當地風土民情，展現新世代的多面向實力。

「福島水蜜桃女孩」登陸日本電視與舞台。（がんばっぺ企画：提供）「福島水蜜桃女孩」登陸日本電視與舞台。（がんばっぺ企画：提供）

本次徵選活動吸引近百名台灣女孩報名參加，由甜心歌手禾羽、凱渥資深經紀人與福島官方評審團共同選出6位代表成員，陣容星光熠熠，包括前人氣啦啦隊女孩阿布舞、話題創作者講薑、節目《未來少女》成員Rinii，以及凱渥夢幻學院備受矚目的練習生彤玥Lena等人，人氣與話題性兼具。

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