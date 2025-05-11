晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

6部母親節片單曝！張艾嘉、陸小芬動人作品「向媽媽說愛」

〔記者鍾志均／台北報導〕今（11）是一年一度的母親節，影視作品中有不少刻畫母親的溫馨、動人力作，本報盤點6部精彩作品，包括張艾嘉、陸小芬、楊紫瓊等，都在MyVideo上線。

張艾嘉《女兒的女兒》。（MyVideo提供）張艾嘉《女兒的女兒》。（MyVideo提供）

1. 張艾嘉《女兒的女兒》詮釋母愛抉擇 獲讚「最催淚母親節片」

5月最不可錯過的是「金馬影后」張艾嘉的新作《女兒的女兒》，劇情講述張艾嘉突然接到美國小女兒劉奕兒死亡噩耗，還得決定是否留下她人工生殖留下的胚胎；失聯多年的大女兒林嘉欣也回到她眼前，細膩描繪「媽媽複雜的心路歷程」，深刻的情感演繹被網友盛讚「今年最適合和媽媽一起看的電影」，5月29日將在MyVideo獨家上架。

陸小芬《本日公休》。（MyVideo提供）陸小芬《本日公休》。（MyVideo提供）

2. 「媽媽也是普通人」《本日公休》

金馬影后必看再加一！息影24年的陸小芬震撼回歸，她主演的台灣電影《本日公休》講述開設男士理髮廳的歐巴桑，為信念掛上「本日公休」牌子，踏上一場所有人都不看好的溫柔旅程；陸小芬更以本片榮獲台北電影獎最佳女主角，細膩演出打動眾人。

3. 《鬼媽媽的假期》「故事笑中帶淚」

韓國溫馨喜劇片《鬼媽媽的假期》則用奇幻方式展開，講述一位已逝母親回到陽間的假期，在有限時間內試圖修復與家人的關係，看完只想好好擁抱媽媽說一句「謝謝妳」。

楊紫瓊《媽的多重宇宙》。（MyVideo提供）楊紫瓊《媽的多重宇宙》。（MyVideo提供）

4. 《媽的多重宇宙》「給勇敢的媽媽一個掌聲」

奧斯卡大贏家《媽的多重宇宙》由楊紫瓊領銜主演，不只打怪救宇宙，更以母女情為核心，尤其亞洲媽媽的教育方式獲得共鳴，令人看完又哭又笑。

5. 《花路阿朱媽》

故事講述癡迷韓劇的新加坡大媽（洪慧芳 飾演）誤打誤撞獨自踏上追星之旅，一場笑中帶淚的爆笑冒險就此展開！

6. 《我變笨了，請多多指教：媽媽 歡迎回來》記憶、陪伴、與告別

紀錄片《我變笨了，請多多指教。》感動續作，講述母親罹患失智症併發腦梗塞，父親每日探視、努力健身只為陪伴她走下去。疫情來襲，醫院探病困難，紀錄片以真摯視角描繪一家人與病痛共處的辛酸與堅持。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中