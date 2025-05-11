6部母親節片單曝！張艾嘉、陸小芬動人作品「向媽媽說愛」

〔記者鍾志均／台北報導〕今（11）是一年一度的母親節，影視作品中有不少刻畫母親的溫馨、動人力作，本報盤點6部精彩作品，包括張艾嘉、陸小芬、楊紫瓊等，都在MyVideo上線。

張艾嘉《女兒的女兒》。（MyVideo提供）

1. 張艾嘉《女兒的女兒》詮釋母愛抉擇 獲讚「最催淚母親節片」

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5月最不可錯過的是「金馬影后」張艾嘉的新作《女兒的女兒》，劇情講述張艾嘉突然接到美國小女兒劉奕兒死亡噩耗，還得決定是否留下她人工生殖留下的胚胎；失聯多年的大女兒林嘉欣也回到她眼前，細膩描繪「媽媽複雜的心路歷程」，深刻的情感演繹被網友盛讚「今年最適合和媽媽一起看的電影」，5月29日將在MyVideo獨家上架。

陸小芬《本日公休》。（MyVideo提供）

2. 「媽媽也是普通人」《本日公休》

金馬影后必看再加一！息影24年的陸小芬震撼回歸，她主演的台灣電影《本日公休》講述開設男士理髮廳的歐巴桑，為信念掛上「本日公休」牌子，踏上一場所有人都不看好的溫柔旅程；陸小芬更以本片榮獲台北電影獎最佳女主角，細膩演出打動眾人。

3. 《鬼媽媽的假期》「故事笑中帶淚」

韓國溫馨喜劇片《鬼媽媽的假期》則用奇幻方式展開，講述一位已逝母親回到陽間的假期，在有限時間內試圖修復與家人的關係，看完只想好好擁抱媽媽說一句「謝謝妳」。

楊紫瓊《媽的多重宇宙》。（MyVideo提供）

4. 《媽的多重宇宙》「給勇敢的媽媽一個掌聲」

奧斯卡大贏家《媽的多重宇宙》由楊紫瓊領銜主演，不只打怪救宇宙，更以母女情為核心，尤其亞洲媽媽的教育方式獲得共鳴，令人看完又哭又笑。

5. 《花路阿朱媽》

故事講述癡迷韓劇的新加坡大媽（洪慧芳 飾演）誤打誤撞獨自踏上追星之旅，一場笑中帶淚的爆笑冒險就此展開！

6. 《我變笨了，請多多指教：媽媽 歡迎回來》記憶、陪伴、與告別

紀錄片《我變笨了，請多多指教。》感動續作，講述母親罹患失智症併發腦梗塞，父親每日探視、努力健身只為陪伴她走下去。疫情來襲，醫院探病困難，紀錄片以真摯視角描繪一家人與病痛共處的辛酸與堅持。

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