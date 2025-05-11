唐從聖母親節任一日店長 吐照顧八旬失智母心聲

今天是母親節，遠百花蓮店一間運動家具專櫃邀請藝人唐從聖擔任一日店長。（記者王錦義攝）

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天是母親節，遠百花蓮店一間運動家具專櫃邀請藝人唐從聖擔任一日店長，他以幽默風趣的演出帶給現場許多媽媽歡樂，他也分享自己照顧失智媽媽的心情，強調要保持運動習慣來保持最佳身心靈狀態，尤其平常在外忙碌奔波，運動家具就是代替他照顧媽媽的最佳健康守護者。

唐從聖說，花蓮的休閒氣氛，讓他這二天到花蓮就有感覺到好好休息一下，持續的運動可以保持身體的機能，平常如果錄影太忙，沒有運動到，他會自己走路、搭捷運回家，這樣走一走就可以有三千步，如果下雨、不方便外出，在飯店也會用超慢跑，運動有很多機會。

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唐從聖也分享自己照顧失智媽媽的心情。（記者王錦義攝）

唐從聖提到自己80多歲的母親說，雖然失智症加上腦部開刀，影響她的平衡感，隨時要有人攙扶著走路，或者是復健中心做上部運動，或者就選擇運動家具來進行被動的運動，「以前媽媽照顧我，現在換我帶著她養好健康，想辦法逗她開心」。

唐從聖以幽默風趣的演出帶給現場許多媽媽歡樂。（記者王錦義攝）

唐從聖以詼諧幽默的方式，親自示範如何透過運動家具達到舒壓放鬆，說唱逗趣讓台下媽媽們都笑的相當開心。業者指出，今日除了捐贈部份銷售業績百分之三給基督教救助協會花蓮地區「1919旺得福計畫」，讓花蓮長輩們在退休後的生活更健康有活力，也捐贈運動家具給主權里，希望照顧里民健康。

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