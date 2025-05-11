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娛樂 最新消息

黃明志悔過書196萬人搶看 母親節自爆脫序害媽媽被恥笑

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞創作歌手黃明志近期推出由「詞神」林夕幫他寫的新歌《悔過書》，MV上線才半個月點擊已超過196萬次。今天是母親節，他也向媽媽送上祝福。

黃明志（前）自爆小時候常惹媽媽生氣。（翻攝自臉書）黃明志（前）自爆小時候常惹媽媽生氣。（翻攝自臉書）

黃明志過去受訪曾談到，當年媽媽和爸爸來台灣度蜜月，當時已經懷了他，算起來他還在媽媽肚子裡就來過台灣了。

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今黃明志提到：「媽媽23歲就生下我，根本不懂得怎麼帶孩子，我每天惹她哭、弄她生氣、讓她失望...長大以後，我的各種脫序行為，還讓她被親戚朋友恥笑和批判。」

儘管如此，媽媽始終支持黃明志做自己想做的事情，他對媽媽說：「放心吧媽媽，我沒有變壞，我只是社會上的『少數人』。這個世界本來就是靠『少數人』來改變的，只是需要時間來證明而已。我相信，有一天妳一定會是全世界最驕傲的媽媽。」

黃明志（中）和媽媽（左）及爸爸都合唱過。（翻攝自臉書）黃明志（中）和媽媽（左）及爸爸都合唱過。（翻攝自臉書）

過去黃明志曾和媽媽合唱《老母》，今天他也向媽媽送上祝福：「祝媽媽母親節快樂！也祝全天下偉大的母親，母親節快樂！」

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