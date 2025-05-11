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娛樂 最新消息

母親節最強彩蛋！胡瓜自掏腰包邀80歲阿嬤參賽 一掃掃出破萬現金

胡瓜（中）自掏腰包邀80歲阿嬤參賽。（民視提供）胡瓜（中）自掏腰包邀80歲阿嬤參賽。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大集合》日前來到屏東潮州的「泗林朝林宮」，適逢母親節特別企劃，主持群胡瓜、阿翔、籃籃、郭忠祐、賴慧如與在地鄉親共度佳節，現場邀請幾位榮譽媽媽參與「同心協力來掃地」限定關卡，歡樂氣氛中充滿親情與感動。

活動規則簡單又溫馨，子女戴上眼罩揮舞掃把，媽媽們則拿畚箕接錢，限時30秒內掃進畚箕的金額越多者勝。前三組戰績亮眼，分別掃進1700元、5700元與8200元，展現母子絕佳默契。壓軸登場的「潮州土狗」母子檔雖表現亮眼，卻因過於用力將錢掃飛，僅得2800元。

80歲阿嬤爆掃10500元。（民視提供）80歲阿嬤爆掃10500元。（民視提供）

正當眾人以為比賽落幕時，胡瓜突見場邊一位80歲阿嬤觀眾默默觀看，全場氣氛一轉，胡瓜佛心爆發，當場自掏腰包邀請阿嬤加賽參賽。一掃驚人，阿嬤竟掃出10500元現金，氣勢碾壓全場，抱回當日最高獎金，感動笑說：「母親節收到最大的禮物！」

阿翔雖在追逐戰摔倒仍拚搏到底。（民視提供）阿翔雖在追逐戰摔倒仍拚搏到底。（民視提供）

除了母親節特別關卡，節目也設計了一系列以主祀中壇元帥（三太子）為靈感的「三太子挑戰賽」，融入台語謎語、體能與趣味性，包括台語題「你下車」謎底為「李哪吒」，衍伸出追逐戰「李哪吒麥造」，還有體力挑戰「翻江倒海渾天綾」掀起現場高潮。阿翔雖在追逐戰摔倒仍拚搏到底，贏得全場掌聲，展現綜藝魂與敬業精神。

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