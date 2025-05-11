「除舊汰欣」罷免徐欣瑩失利 律師陳又新揭主因

「除舊汰欣」團隊領銜人余筱菁，昨晚表示遺憾未能達成奇蹟。圖為罷團志工群在新竹縣選委會前合影。（翻攝自余筱菁臉書粉專）

〔記者林南谷／台北報導〕罷免新竹縣第一選舉區立委徐欣瑩「除舊汰欣」團隊領銜人余筱菁，10日晚間對罷免案未成立發表聲明，表示遺憾未能達成奇蹟；雖然罷團志工群像螢火蟲只有短暫地發出光芒，她願這道光繼續照亮新竹縣，未來希望整合罷團力量，協助第二選舉區罷免林思銘團隊衝高安全份數，一起衝刺到三階罷免成功終點。

律師陳又新今 （11）日中午在臉書提及關於「除舊汰欣」罷免徐欣瑩被新竹縣選委會剔除連署書，由於決定剔除時間非常短，再加上選委會是「不受理」而非「刪除」，他認為新竹縣選委會應是適用《公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法》第4條或第11條等規定，不受理結果是罷團在二階期間內未提出足額連署書。

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陳又新表示，這跟依選罷法第83條審核後「刪除」，再給予補件期間是不一樣的，他說 :「徐欣瑩選區本來就不容易罷免，罷團奮戰不懈的身影值得大家的尊敬！未來幾個選區務必送件時保留一點時間，如果遭遇被剔除不受理的情形，還有在二階期間內補送連署書的機會，繼續加油！」

而余筱菁聲明先向大家致歉，她說經過選委會的剔除後，合格數量為「19521」份，離法定門檻「21527」份，被剔除實在太多，無法達成門檻，很抱歉沒有辦法達成奇蹟。但她想說的是，這段時間以來，團隊志工已經氣力完全放盡，從一開始被嘲笑、不看好，但現在離終點就差一步的距離，「我們好努力好努力，好希望最後可以成真。」

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