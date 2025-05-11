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娛樂 電視

法師看穿我！李四端皈依佛門痛悟「一點」：不再向佛祖許願

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣年度宗教盛事「白沙屯媽祖進香」今年吸引超過32萬人報名參與，信仰力量不只吸引無數信徒，更讓不少名人感觸良多。資深媒體人李四端近日在Podcast節目《今晚找四端》中，與主持人仔仔深入探討宗教對人生的意義，並首度分享自己從天主教徒轉而皈依佛門的心路歷程。

李四端近日在Podcast節目《今晚找四端》中，與主持人仔仔深入探討宗教對人生的意義。（《今晚找四端》提供）李四端近日在Podcast節目《今晚找四端》中，與主持人仔仔深入探討宗教對人生的意義。（《今晚找四端》提供）

李四端回憶，雖然成長於天主教家庭，但曾經歷家庭重大變故，讓他與妻子心神不寧。當時太太的朋友建議他們可參加法會穩定心靈，他原本半信半疑，卻意外成為他與佛教結緣的起點。他說：「那是我第一次走入法會、第一次跪拜、第一次誦經，內心很不安，但也充滿好奇。」

直到他在現場遇到一位法師，產生巨大轉變，「那位法師彷彿看穿我，知道我為何而來、正在面對什麼困難，他的話語讓我第一次感受到溫暖與安定。」這段經驗令他正式皈依佛門。

李四端分享宗教對自己人生的意義以及自己的心路歷程。（《今晚找四端》提供）李四端分享宗教對自己人生的意義以及自己的心路歷程。（《今晚找四端》提供）

然而李四端坦言，初期他對佛祖總抱著「交換條件」心態參與法會，「我會許願，請佛祖保佑我完成什麼、對我好一點，像是在談條件一樣。」直到某次寺廟佈置活動中，他不慎從樓梯摔落，導致膝蓋半月板重創，經歷三個月復健期，這場意外讓他領悟：「宗教不是許願池，而是一種讓人回歸內在平靜的力量。」

主持人仔仔也分享自己與白沙屯媽祖的靈異連結。自2017年首次參加進香活動後，他與同行友人多次經歷巧合與感應。今年原本萌生退意，卻在夢中「被媽祖點名」，笑稱「神的邀請無法拒絕」，最後依然踏上進香路程。

李四端認為信仰給人最大的力量是情緒安定與心靈重整。（《今晚找四端》提供）李四端認為信仰給人最大的力量是情緒安定與心靈重整。（《今晚找四端》提供）

李四端最後強調，信仰給人最大的力量是情緒安定與心靈重整，「像是一種人生的重開機。」他也讚賞台灣社會中宗教間的互相包容，是非常珍貴的文化資產。

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