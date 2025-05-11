肯爺又失控！新歌《希特勒萬歲》遭下架 昔日好友看不下去

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）又失控，先前他發表支持希特勒、納粹等言論，引發許多撻伐，沒想到他的新歌直接取名為《希特勒萬歲》（Heil Hitler），Spotify、Soundcloud等音樂平台已經將歌曲下架刪除。

肯爺不久前才在X上數度發表一連串反猶太主義的發文，更聲稱自己是納粹份子，今年2月還在官網販售「納粹標誌」的服裝，聲稱是最偉大的藝術品，讓人直搖頭，歌手CP查理在IG發文呼籲肯爺停手，連肯爺的經紀人也宣布與他切割，當時肯爺的X一度消失不見。

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肯伊威斯特（左）變化太大，令約翰傳奇（右）十分難過。（法新社）

不過肯爺似乎完全不甩這些意見，依然故我，根據《deadline》報導，肯爺最近在X平台上發布新歌《Heil Hitler》，單曲封面還與納粹圖案相似，至截稿前有超過770萬查看次數。儘管X上未將這首單曲刪除，不過包括Spotify在內的各大音樂平台，已經將這首歌下架。

曾經與肯爺亦師亦友的約翰傳奇（John Legend），過去因為兩人的政治立場不同，而漸行漸遠。最近約翰傳奇接受外媒《泰晤士報》訪問，回憶起當初肯爺充滿著熱情、天賦異稟，而且不僅僅為了自己，對身邊的人也有著宏大的夢想，「他很樂觀、很有創造力，他現在變成這樣，真的很悲哀，有時候也覺得震驚。」

約翰傳奇表示，當初完全沒有想到肯爺會被反猶太等主義所吸引，沒有看到任何蛛絲馬跡，看到肯爺變成這樣，令約翰傳奇十分難過。被問到肯爺為何改變如此之大？約翰傳奇不認為自己有資格去分析他的心理狀況，不過他猜想，肯爺在母親於2007年過世之後，他的狀況就每況愈下，最近似乎更加嚴重。

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