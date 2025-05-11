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娛樂 音樂

五月天大嫂團合體顏值加倍！冠佑愛女揭媽媽「心空了一塊」

〔記者陳慧玲／台北報導〕今天是母親節，日前五月天在香港新場館啟德主場館開唱，阿信特別點了歌頌母愛的《洗衣機》送給五月天的母親以及全天下的媽媽。

這次五月天登上香港鉅資打造的啟德主場館辦演唱會，「大嫂團」也前往見證重要時刻，吉他手石頭老婆「狗狗」和鼓手冠佑老婆王行芝也開心拍下合照，狗狗分享合照，並提到：「好久不見的大嫂！」網友則誇大嫂團都好漂亮，一起合照顏值加倍。

五月天冠佑（左起）、石頭、瑪莎、阿信、怪獸最近忙著在香港巡演。（相信音樂提供）五月天冠佑（左起）、石頭、瑪莎、阿信、怪獸最近忙著在香港巡演。（相信音樂提供）

今天母親節，冠佑愛女小玫瑰則在社群透露：「媽媽在去年失去了她的媽媽。那一天，我看見她眼裡藏著從沒見過的脆弱...我才真正明白，她不只是我的媽媽，她也是別人的女兒呀。」

小玫瑰提到媽媽的狀況，「這一年，她還是照樣為家裡打點一切，用笑容掩飾悲傷，用堅強照顧我和妹妹，但我知道，她心裡其實也有一塊空了。」

王行芝（左）和狗狗開心合照。（翻攝自IG）王行芝（左）和狗狗開心合照。（翻攝自IG）

懂事的小玫瑰還談到：「我想說的是：『媽媽，其實我已經慢慢長大了。未來的路，換我來保護妳、照顧妳，我希望妳不要再逞強，不要再一個人扛下所有。』」小玫瑰並對媽媽說：「我很愛妳，也會一直在妳身邊，母親節快樂，我永遠愛妳！」

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