蘇晏霈突斷聯嚇壞媽媽 接通秒被催婚「年紀不小了」

〔記者傅茗渝／台北報導〕一年一度的母親節即將到來，民視娛樂節目《娛樂超skr》特別獻上母親節特輯，主持人小鹿偉皓與阿甘聯手出擊，邀請到八點檔《好運來》人氣演員蘇晏霈與顏曉筠，現場大膽挑戰Call out給媽媽說「我愛你」，過程高潮迭起，笑料百出又感動人心！

《好運來》蘇晏霈錄《娛樂超skr》母親節特輯，錄影前「斷聯」媽媽製造驚喜，反遭誤會戲份變少，笑翻全場！（民視提供）

節目中，蘇晏霈透露媽媽個性相當低調，為避免媽媽因突如其來的告白而「語出驚人」，她竟使出奇招，在節目錄影前刻意「斷聯」媽媽四五天，試圖營造驚喜。沒想到，電話一接通，蘇晏霈支支吾吾的反應，反而讓蘇媽媽瞬間嚴肅起來，甚至擔心地問：「是不是《好運來》裡樂樂（蘇晏霈飾演角色）的戲份變少了？」深怕女兒工作不順，讓全場笑翻。

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蘇媽媽節目中爆料「最想要孝親費」+催婚雙連擊，讓蘇晏霈哭笑不得，場面超爆笑！（民視提供）

當蘇媽媽得知是母親節特輯時，才鬆了一口氣，隨後更語出驚人直白表示，對她來說，最快樂的母親節禮物就是在電視上看到女兒精采的表現，再來就是「收到大筆的孝親費！」一番真性情言論，讓現場眾人爆笑不已。更勁爆的是，蘇媽媽還不忘在節目上「催婚」，直言蘇晏霈「年紀也不小了，趕快脫單成功！」讓蘇晏霈哭笑不得。感性的她最終忍不住落淚表示：「每次忙工作不能回家都會很心酸，但更重要的是爸媽身體照顧好，隨時北上來度假也可以。」

顏曉筠透露跟媽媽說「我愛你」時，媽媽都會很害羞，透露母女間的可愛互動。（民視提供）

另一位嘉賓顏曉筠則坦言，由於家庭環境比較保守，從小就不太習慣用言語表達內心的感受，甚至有一次對媽媽說「我愛你」，媽媽還會害羞。而在節目中，顏曉筠一接通電話，瞬間「士官長上身」，開始連珠炮地叮嚀媽媽有沒有喝水、有沒有多運動，展現出與螢幕形象反差的溫柔體貼，也讓觀眾看見她對媽媽滿滿的愛與關懷。

顏媽媽說顏曉筠從小就很自律，趣味脫口說出雖然進入「揪黑的」演藝圈，當場嚇到主持人及顏曉筠，主持人連忙跟媽媽說在民視不會啦，笑翻眾人。

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