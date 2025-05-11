田中圭爆偷吃永野芽郁！律師揪1關鍵痛批：太過分了

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本八卦雜誌《週刊文春》日前揭露田中圭、永野芽郁的不倫戀，甚至公開兩人的肉麻對話，引發軒然大波。對此，日本律師岡野武志在X上連續好幾篇文，表示在婚外情中的最大受害者是田中圭的妻子，但田中圭與永野芽郁則是對話外流的被害人，認為《文春》公開對話的行為太過分。

田中圭（左）被爆出偷吃永野芽郁，掀起風波。（達志影像）

先前就有網友探討，為何不公開田中圭、永野芽郁的對話LINE截圖作證，而是用文字轉錄的方式報導，有說法指出，正是要規避侵犯隱私。而律師岡野武志認為，公開兩人對話的行為有些超過了，「在我看來，這是一場以新聞之名的公開處刑，單純覺得噁心。」

請繼續往下閱讀...

他強調，在法律上來說，未經過雙方允許就公開對話，就是違法侵犯他人隱私的行為，也是一種暴力。岡野武志進一步指出，如果對話記錄能夠成為政治家、官員貪污瀆職的證據，那確實有新聞價值，坦若只是藝人的婚外情，較不具有公益性。

岡野武志認為，所謂的「不倫」（通姦）是民事上的糾紛，永野芽郁、田中圭要對田中圭的妻子負責，「永野芽郁、田中圭是這場婚外情的加害者，被害人是田中圭的妻子，不過LINE對話紀錄被公開這件事情，永野芽郁、田中圭也是受害者，加害者正是違法外流對話紀錄的人，以及明知是非法取得，還散播出去的《文春》。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法