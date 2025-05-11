初登台手抖！主播方念華「親揭糗事」鼓勵參賽學生

〔記者侯家瑜／台北報導〕TVBS持續深耕媒體教育，與文化大學華岡電視台攜手舉辦「2025金牌主播」全國大專院校主播大賽，培育新聞產業未來新秀。歷經兩階段初賽選拔，共有12位熱愛播報的選手晉級決賽。決賽於5月9日登場，邀請TVBS主播方念華、莊開文、謝向榮及氣象主播吳軒彤擔任評審，不藏私傳授專業經驗。

2025金牌主播活動大合照。（TVBS提供）

比賽分為棚內播報、SNG連線與氣象播報三個環節，內容仿真程度高，全面考驗選手臨場反應與播報技巧。主播方念華強調「台風」與「鏡頭表達」的重要性，並分享自己初次播報氣象時因緊張而全程手抖的回憶，讓緊繃氣氛稍顯輕鬆。她也讚賞參賽者的抗壓表現，認為這是「精神上的肌耐力」，極具新聞工作者潛力。

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2025金牌主播活動大合照。（TVBS提供）

吳軒彤現場示範「零圖卡、無提詞」兩分鐘氣象播報，流暢又專業，獲得滿堂喝采。他建議參賽者學會將氣象資訊與觀眾生活連結，更貼近受眾。主播謝向榮則以自身經驗勉勵選手，即使當年參賽未奪獎，也不放棄新聞夢，如今已在主播台堅守29年。他建議學生找一位值得學習的主播當作榜樣，學習其表達節奏與播報風格。

2025金牌主播活動大合照。（TVBS提供）

最終由文化大學新聞系黃禹皓同學獲得冠軍，他謙虛表示能參加本次大賽並獲得前輩指導，是莫大的榮耀，也提醒自己未來要持續提升新聞識讀與觀察力。

活動最後，文化大學特頒感謝狀給TVBS，感謝其長期投入媒體人才培育。這場賽事不僅促進產學合作，更為新聞圈注入一股嶄新的熱情與動能。

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