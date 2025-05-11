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娛樂 電視

林依晨師弟制服反差爆棚 牧森《進行曲》登北影閉幕片

牧森出席品牌活動。（周子娛樂提供）牧森出席品牌活動。（周子娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕因演出Netflix影集《影后》受到矚目的牧森，日前受邀出席香奈兒品牌活動，溫潤的氣質駕馭復古與現代交錯的造型，擁有182公分高大身材的牧森，讓人看到了從戲裡到戲外，不同一面的時尚氣質及品味。牧森給自己的造型宣言是「涼春裡的舒服自在」。

牧森出席品牌活動。（周子娛樂提供）牧森出席品牌活動。（周子娛樂提供）

牧森主演的電影《進行曲》入選台北電影節閉幕片。（周子娛樂提供）牧森主演的電影《進行曲》入選台北電影節閉幕片。（周子娛樂提供）

牧森這次出席活動，整體造型可以感受到一種極有分寸的「輕奢美學」，牧森表示：「活動現場的佈置真的就是遊樂場，有滑板、有數位的拍貼機器很多元也很環保，最後還能到聽歌手現場表演也很幸福」。牧森在時尚界備受矚目，接連登上香港Men’s uno與Bella儂儂雙封面及各式雜誌邀約，他分享自己對時尚穿搭的看法，「平時穿著注重舒適，喜歡一些很特別、古怪且有趣的單品，我想時尚可以自己定義，自己愛的樣子是最棒的。」

牧森登上香港Men's Uno封面。（周子娛樂提供）牧森登上香港Men's Uno封面。（周子娛樂提供）

牧森登上Bella封面。（周子娛樂提供）牧森登上Bella封面。（周子娛樂提供）

除了時尚表現亮眼外，牧森首度擔任男主的電影《進行曲》近日也獲選為2025台北電影節閉幕片，首次曝光的劇照中，牧森身著90年代的制服、眼神堅毅，與他在品牌活動上溫柔內斂的模樣形成強烈對比，牧森表示：「很開心！希望這樣的故事可以給人力量！也非常期待跟觀眾一起在大螢幕上看到大家努力後的成品了！」

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