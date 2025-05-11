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Taiwan，No China！ 財經網美胡采蘋旅遊霸表態

胡采蘋近期在臉書發文都引發共鳴。（翻攝自胡采蘋臉書）胡采蘋近期在臉書發文都引發共鳴。（翻攝自胡采蘋臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕財經網美胡采蘋目前正在國外旅行，3天前在臉書發文表示很不想提及目前正在旅行之事，避免有什麼人身意外，但因真的太好笑，才忍不住發文。

旅途某天中午，胡采蘋正跟朋友在某景點買東西，老闆問他們是from China嗎？她氣噗噗說：「Taiwan！No China！」老闆馬上說Sorry sorry，旁邊有一對義大利白人情侶，立刻笑了出來，男生跟女生說：「Taiwan！No China！」引來胡采蘋也笑出來。

這趟旅途中，胡采蘋表示還沒遇到不知道台灣的人，英國、德國、義大利甚至很冷門的國家來的人也知道，還有一些路人會說Electronic Island，「很明顯台灣電子業強到世界。」

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還有一天，胡采蘋在排隊買門票時，旁邊是中國遊客，賣票的人說：「我希望你們不要打起來。」另有一天，一群韓國男生從她身邊走過，他們就說Taiwan，「我們根本沒跟他們講話，竟然能認得出來，應該是其中有會中文的人，而且能聽得出腔調。」

胡采蘋說:「我們國家現在真的比較像是全世界的common sense了，大部份人也知道我們跟中國的關係不佳，誤認的人都會自己sorry sorry，很開心我們的努力就是很成功，希望以後的台灣人都能以我們這一代人為榮，就是我們讓全世界熟悉台灣的！」

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