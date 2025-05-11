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娛樂 最新消息

大咖港星譚詠麟陳百祥傳不和 罕見同場0互動

譚詠麟（中）昨晚戴著口罩離開時，被問到有沒有見到陳百祥？他說有呀。（香港星島日報）譚詠麟（中）昨晚戴著口罩離開時，被問到有沒有見到陳百祥？他說有呀。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕香港娛樂圈資深藝人譚詠麟和陳百祥都是明星足球隊成員，更是多年好友，去年卻因陳百祥另組「精裝明星足球隊」而反目，二人昨晚先後現身晨曦足球隊員周文曦大兒子婚宴，是2人反目後首度同台。

港媒問陳百祥有沒有見到譚詠麟，他只笑著豎起拇指。（香港星島日報）港媒問陳百祥有沒有見到譚詠麟，他只笑著豎起拇指。（香港星島日報）

港媒報導，至晚上11時多，賓客陸續離開，譚詠麟離開時被問到有沒有見到陳百祥，他一派輕鬆笑說：「有，當然有見到。」被問到還會不會一起踢球？譚詠麟直接說不會，表示大家方向不同；不久後，港媒見到陳百祥帶著醉意離開，被問有沒有見到譚詠麟，他只笑著豎起拇指，未做回應。

黃日華（右）與張兆輝。（香港星島日報）黃日華（右）與張兆輝。（香港星島日報）

這場婚宴巨星雲集，半個香港娛樂圈名人都到場祝賀，除了譚詠麟和陳百祥，苗僑偉、黃日華、方中信、洪金寶夫婦、邱淑貞和沈嘉偉、郭富城和方媛、張智霖和袁詠儀、蔡一智夫婦、林文龍和郭可盈、馬德鐘夫婦、陳浩民夫婦、謝天華夫婦、李克勤等人都到場，星光熠熠。

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