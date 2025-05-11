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娛樂 音樂

大S猝逝百日阿雅揭拔刀相助個性 見男生兇吼女生她這樣做

羅子秦／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕「大S」徐熙媛2月2日因流感併發肺炎在東京過世，今（11日）是她過世滿百日，對媽媽來說也是最傷心母親節，這幾天眾多藝人分享大S的故事與回憶，都很溫暖，多年摯友阿雅也難忘她拔刀相助的往事。

阿雅談到：「親愛的熙媛，每次想到妳，心裡就浮現從小到大，妳沒變過的笑咪咪的臉龐。」阿雅說：「還想到以前妳無數次的路見不平拔刀相助。男生在路上大吼凶女生，妳會停下來問她需不需要幫忙；流浪貓貓狗狗生病，妳會帶牠們去看獸醫；朋友家境不好有了小寶寶，妳買了一箱箱的尿布給他。」

阿雅（右一）難忘大S（左一）拔刀相助的往事。（資料照，WeTV提供）阿雅（右一）難忘大S（左一）拔刀相助的往事。（資料照，WeTV提供）

大S在人世間僅停留48年，但阿雅說：「熙媛，妳剛毅又善良，在堅強的個性下有一顆很柔軟的心，那也是我們特別想呵護的妳。」

儘管大S已逝世百日，但阿雅說：「我常在心裡和妳聊天、說說話，有時候會聽聽妳給我的留言，當作妳還在，只不過是在遠方。」

大S離世，媽媽及妹妹小S等家人至今難以走出來，阿雅提到：「徐媽媽和熙娣，還在努力地平復哀傷，因為妳要她們好好愛自己，就像妳愛她們一樣。我們心裡因為妳離去的那個傷，也許有一天會因時間結疤，但是熙媛，妳永遠會住在我們的心上。」

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