教師節恢復放假 名嘴開嗆也想放復活節日

立法院院會9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增加教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日、小年夜，勞動節也改為全國放假。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕立法院9日三讀通過，增加4天國定假日、勞動節也改為全國放假，今（11）日一早，資深媒體人、電視名嘴汪潔民2度在臉書發文，他不滿表示：「這麼喜歡中華民國，為何不去聯合國抗議呢，為什麼去見中國和平統一促進會會長王滬寧，不帶國旗呢！雙標黨！」

汪潔民說，教師節要放假？那護理師節呢？警察節呢？他表示其實說穿了，就是要放孔子節罷了，「如果國民黨徒這麼愛當中國人，福建就在隔壁，一個小時。」並稱回到原點，不是不要放假，「不要忘了阿扁時期，配套強制週休二日，勞工增加至少30天的假日。」

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此外，汪潔民進一步分析，所有記念性的假日，只能紀念活動但不休假，「因此，如果因為紀念日而放假，在立法上，就必須修改紀念日母法，重新定義什麼樣的紀念日是可以放假的，結果身為身為立法院的立法者，沒有修改母法，就宣布多增4+1天，可以這樣濫法嗎？！」堅信罷免的必要性，真的越來越重要，更俏皮說：「我也想放復活節日，復活節日比孔孟思想的孔子還重要。」

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不久後，汪潔民2度發文說:「光復節日也要放假，那阿爸節，阿木節，外婆節，還有專給夫妻生小孩節呢？還有澎湖節、鄭成功節、荷蘭節，這麼喜歡中華民國，為何不去聯合國抗議呢，為什麼去見王滬寧，不帶國旗呢！雙標黨！」

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