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解套國假增加5日 486先生提出5建言

紀念日、節日一覽表。紀念日、節日一覽表。

〔記者林南谷／台北報導〕立法院9日三讀通過，增加4天國定假日、勞動節也改為全國放假，行政院人事行政總處表示，將重新修定下半年度行事曆，至於若遇週六、週日有無補假，要再檢視三讀條文規定。中小企業總會理事長李育家強調，全國放假一天影響產值約300億元，過去為了修正「勞動基準法」取消7天假，現增回5天放假日，中小企業除面臨川普關稅壓力、又得增加勞動成本，受到衝擊最大，很遺憾立委並未與工商團體等溝通。

團購電商名人「486先生」陳延昶也表達個人內心話，他坦言：「勞工的假雖然變多，實際收入卻不變，反而因假期多花費更多。」強調雇主壓力更大，只好減人、減成本、不調薪，這樣反而是兩邊都輸。

相關新聞：國定假日4加1   486先生吐真心話：花費更多

那該怎麼做才雙贏？486先生表示與其「直接加假」，不如讓整體制度一起進步，政府可以考慮以下5重點：

1.推動彈性工時制度：讓企業能用彈性排班、總工時管理來因應假期增加，不一定每次都要硬碰硬請人補班。

2.減輕中小企業稅負或勞保負擔：針對放假造成的實質損失，提供稅務減免或勞健保補助。

3.補助數位轉型與自動化設備：尤其是傳產、服務業，能靠系統減少對人力的依賴，減輕未來成本壓力。

4.引導企業與勞工協商彈性假期配置：有些行業可能更適合把5天分散到淡季休，有彈性才有生路。

5.分階段實施，搭配產業差異設計過渡期：不同行業不同對待，比一刀切更能讓整體社會穩定前進。

486先生重申，他不反對放假，但政策不能只有漂亮的初衷，還要有配套的肌肉，才能真的對社會有幫助，「不然只是開了一扇窗，卻讓另一扇門被風給吹倒了。」

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