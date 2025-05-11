國定假日4加1 486先生吐真心話：花費更多

國定假日4加1天，486先生提出個人看法。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日與小年夜為國定假日；勞動節也改為全民放假，並立即實施。對此，團購電商名人「486先生」陳延昶吐真心話：「勞工的假雖然變多，實際收入卻不變，反而因假期多花費更多。」

國定假日4加1天，486先生相信大多數的人都開心，畢竟誰不想多放假，「但身為老闆的我，想到這政策對各行各業的一些實際影響，首先對網路電商的來說，影響不是很大，因為網路銷售本來就是全年無休、24小時跑，休假期間反而有可能因為大家在家滑手機，訂單量還升高。」

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但他擔心的是，很多中小企業會撐得很辛苦，「多5天假，代表一整年少了一週的營業時間，人力排班變複雜、產能也會被壓縮，尤其像製造業、餐飲業、傳統服務業，本來人力成本就高、毛利又薄，已經在邊緣求生存了，這5天一週的工時對他們來說真的是壓力。」

486先生也觀察到，雖然觀光業會覺得增加營業額，但本來觀光業招募人就很困難，「現在很多飯店都找外籍工讀生，現在1年少了1週工時，成本也會增加。」

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當然，486先生仍認為放假本身是好事，能讓大家有時間休息、陪家人，提升生活品質，他完全支持，「但政府如果只單方面給假日，而沒有幫企業主減壓，比如稅務、補貼、彈性工時制度、自動化資源等等，久了只會讓企業用其他方式調整來彌補損失，最終可能變成：員工假雖然變多，實際收入卻不變，反因假期多花費更多。」

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