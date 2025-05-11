晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大S慷慨善良 賈永婕：我們怎麼可能不想念她

賈永婕細數大S有情有義。（翻攝自賈永婕臉書）賈永婕細數大S有情有義。（翻攝自賈永婕臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕已故「大S」徐熙媛今（11）日過世滿百日適逢母親節，「S媽」黃春梅悲痛萬分，「小S」徐熙娣發起分享與大S故事，希望大家別忘了大S，同時也安慰S媽，台北101董座賈永婕二度發文曝大S生前暖舉。

就在小S發起分享大S故事，賈永婕第一時間發文表示：「讓我們一起，送一份思念，給徐媽媽，也給那位我們永遠不會忘記的大S。」並說：「我最想念大S的是他犀利又直接的說話方式。」S媽也感動回：「謝謝寶貝。」

事隔一天，賈永婕昨再度發文表示一定要分享大S是如何的慷慨善良，她說：「大S對任何公益都是熱血參與，從不缺席。」憶及2021年，大S正深陷離婚官司、壓力很大時，知道賈永婕正為當時疫情嚴重大馬募集呼吸器，沒有多問一句，二話不說就加入了。

賈永婕說，大S表態不用特別提及她的名字，還開玩笑的說可以說是演藝圈一對神秘姐妹捐款，賈永婕感動表示：「是的，傳說中的神秘姐妹一直是很多公益活動的捐款人，事隔多年，我就是要讓大家知道大S是一位明星俠女，爽快、果斷、有情有義。」

她最後感性說：「這樣的熙媛，我們怎麼可能不想念她，大S，謝謝你為世界帶來的美好。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中