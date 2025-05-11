大S慷慨善良 賈永婕：我們怎麼可能不想念她

賈永婕細數大S有情有義。（翻攝自賈永婕臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕已故「大S」徐熙媛今（11）日過世滿百日適逢母親節，「S媽」黃春梅悲痛萬分，「小S」徐熙娣發起分享與大S故事，希望大家別忘了大S，同時也安慰S媽，台北101董座賈永婕二度發文曝大S生前暖舉。

就在小S發起分享大S故事，賈永婕第一時間發文表示：「讓我們一起，送一份思念，給徐媽媽，也給那位我們永遠不會忘記的大S。」並說：「我最想念大S的是他犀利又直接的說話方式。」S媽也感動回：「謝謝寶貝。」

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事隔一天，賈永婕昨再度發文表示一定要分享大S是如何的慷慨善良，她說：「大S對任何公益都是熱血參與，從不缺席。」憶及2021年，大S正深陷離婚官司、壓力很大時，知道賈永婕正為當時疫情嚴重大馬募集呼吸器，沒有多問一句，二話不說就加入了。

賈永婕說，大S表態不用特別提及她的名字，還開玩笑的說可以說是演藝圈一對神秘姐妹捐款，賈永婕感動表示：「是的，傳說中的神秘姐妹一直是很多公益活動的捐款人，事隔多年，我就是要讓大家知道大S是一位明星俠女，爽快、果斷、有情有義。」

她最後感性說：「這樣的熙媛，我們怎麼可能不想念她，大S，謝謝你為世界帶來的美好。」

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