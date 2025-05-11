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小甜甜懶理前尪爆料想復合 母親節宣布重大決定

小甜甜把自己與女兒米苔目及2隻愛犬茼蒿、冬粉刺青在手上。（翻攝自小甜甜IG）小甜甜把自己與女兒米苔目及2隻愛犬茼蒿、冬粉刺青在手上。（翻攝自小甜甜IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（11）日適逢一年一度母親節，「小甜甜」張可昀在IG限動分享重大決定，她決定送給自己大禮，就是把自己與女兒米苔目及2隻愛犬茼蒿、冬粉刺青在手上。

小甜甜到中國發展宣告失敗，日前悄悄回台並被前夫宋晉賢爆料曾想復合，但她懶理鳥事回嗆：「有些人可能真的比較閒吧？」今天是母親節，她把自己與米苔目及2愛犬刺青在身上說：「就在今天我決定把我所有的家人們都放在我身上一輩子永永遠遠，這也是送給我自己特別有意義的母親節禮物。」

此外，小甜甜也分享成品說：「我送給我自己的母情節禮物完成了，更沒想過我的女兒陪著我一起完成，我把我的所有家人米苔目、茼蒿、冬粉包含我自己都刺在身上，也象徵我有他們的幸福，以及我會好好扛起照顧他們一輩子。」

小甜甜最後說自己和女兒都很滿意刺青：「我好喜歡自己送給自己的這個禮物，所有媽媽們母親節快樂。」

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