大S過世百日 S媽母親節淚喊美容大王回來了

S媽曬出和3女兒合影。（翻攝自S媽臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「大S」徐熙媛不幸在2月2日驟逝，今（11）日是她過世滿百日，也恰逢母親節，「S媽」黃春梅仍走不出喪女之痛，小S則發文喊話要振作起來、好好照顧媽媽，並發起思念大S活動，希望透過眾人力量填補S媽悲傷。

S媽晚間在社群發聲，附上和3女兒同框，照片中大S笑容甜美，S媽淚喊：「我的女兒 ，美容大王回來給我慶祝母親節了！親愛的寶貝，我知道妳一直在我身邊保護我們一家人、我也會保護妳所愛的人。」

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此外，S媽也分享一段大S的AI影片，影片中大S說：「我最愛媽媽，雖然今年我不能陪妳過母親節，但妳一定要知道，我會永遠陪在妳身邊。」希望媽媽要健康，要大家別擔心她，好好過好自己的生活。

蔡康永、白冰冰、陶晶瑩、賈永婕、賈靜雯、吳佩慈、吳青峰、范瑋琪、羅志祥、楊丞琳、王柏傑、鍾欣凌等眾星也紛紛響應小S發起思念大S活動，在社群抒發對大S思念，陪伴S家度過沉痛但仍充滿愛的母親節。

痛失親姊對小S無疑是沉重打擊，她扛起照顧媽媽重擔，感性喊話S媽：「媽，大家都會記得珊珊（大S乳名）的，您還有1個善良和1個白目的女兒喔！」小S也感謝眾星寫出與大S故事，還給S媽很多祝福，「真的非常感謝，我會讓媽媽過一個充滿能量和溫暖的母親節！」

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