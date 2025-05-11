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娛樂 音樂

陳亞蘭狠虧「你欠這麼多錢」 澎恰恰欠債遭掀認了最重要的事

〔記者陽昕翰／台北報導〕「2025真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會昨晚在高流登場，主持人陳亞蘭妙語如珠，先是笑虧搭檔澎恰恰債務問題，隨後也表達感謝，「其實是澎恰恰牽線帶我進入電視節目，合約還備註一定要有澎恰恰，他是我的啟蒙老師。

由於許久沒有同台，他們一見面就狂鬥嘴，陳亞蘭打趣澎恰恰的頭飾像「悟空」、兩根長鬚則像「蟑螂鬚」，而澎恰恰聽了笑回：「好歹也是天牛啊。」

陳亞蘭與澎恰恰搭檔擔任主持人。（高流提供）陳亞蘭與澎恰恰搭檔擔任主持人。（高流提供）

已經多年沒有跟澎恰恰搭檔，陳亞蘭開玩笑說：「（誰叫）你欠這麼多錢，沒有跟我一起主持。」讓全場觀眾笑出聲。

對於債務糾紛又起，澎恰恰坦言心情沮喪，被外界衝擊的影響有點大，仍是要先把藍寶石的主持工作完成，他說：「怎麼再心情不好，所有的事情都沒有比這兩場『藍寶石』重要，這兩場要盡心盡力的做好，要重現以前秀場的輝煌時代，將這個文化傳承下去。」

澎恰恰的兒子皮皮。（高流提供）澎恰恰的兒子皮皮。（高流提供）

澎恰恰受訪也提及，這次帶著兒子皮皮一起演出歌中劇，「是是他第一次在秀場表演，也因為是在秀場表演，即興部分也得多一點，他在這部分還要多磨練，比較僵硬一點。」

父子倆首次在秀場的舞台上演對手戲，陳亞蘭不忘有給皮皮「特訓」，澎恰恰加碼爆料：「亞蘭姐在皮皮3歲時就有抱他上台，小時候皮皮最怕亞蘭姐。」

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