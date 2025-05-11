李芷霖遭惡意散播「偷吃人夫煽情照」 經紀公司火大發聲了

〔記者林欣穎／台北報導〕小龍女啦啦隊女孩「霖霖」李芷霖昨（10）日遭網友在社群上指控，與人夫外遇，對話中還出現煽情照片、網拍買情色用品清單等，對此，李芷霖的經紀公司也發出聲明強調是惡意攻擊、並非事實。

李芷霖是小龍女啦啦隊女孩。（翻攝自IG）

一名女網友在《Dcard》爆料，指控老公與一名「李姓啦啦隊女孩」維持多年婚外情，甚至提供金援、曖昧對話與私密照，兩人關係始於四年前夜店相識。她揭露對方曾以情緒勒索手法，逼迫老公交付現金，之後還每月幫她繳房租、買禮物，形同戀人。更誇張的是，該女曾對前任用相同手法勒索。受害人妻無奈求助律師與警方，卻因支付寶轉帳難以追回財產，心力交瘁地表示「每天都像在地獄裡醒來」。而從網友曬出對話照片與匯款紀錄，皆指向李芷霖。

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不過對此，經紀公司強調圖文是經過偽造，「對於此等捏造不實證據之惡意攻擊，甚至藉此企圖欺瞞大眾、操弄輿論之行為，除已涉及不法，更嚴重妨害藝人名譽並造成生活與工作困擾，本公司已協助相關證據蒐集、存證，並掌握幕後可能操控者之資訊，將委由律師追究涉案人士之法律責任，絕不寬貸。」

聲明稿全文：

有關本公司旗下藝人李芷霖小姐，日前遭有意人士以匿名身分於網路上發表合成圖文、偽變造對話截圖及惡意攻擊文字，內容不實，切勿信以為真。

對於此等捏造不實證據之惡意攻擊，甚至藉此企圖欺瞞大眾、操弄輿論之行為，除已涉及不法，更嚴重妨害藝人名譽並造成生活與工作困擾，本公司已協助相關證據蒐集、存證，並掌握幕後可能操控者之資訊，將委由律師追究涉案人士之法律責任，絕不寬貸。

本公司仍持續截圖與蒐證，亦請大眾勿轉傳該不實貼文，如有轉傳或留言涉及誹謗、人身攻擊或影射等妨害名譽言論，本公司亦將一併採取法律行動。網路並非法外之地，切勿以身試法。

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