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（獨家）包吃包住還給底薪？凱渥招「成都工作團」 網憂文化統戰

〔記者蕭方綺／台北報導〕凱渥經紀公司近日在Threads發布一條「新媒體部門招募中」的徵人文宣，內容提到將在7月暑期有為期30天的成都旅遊加工作團，取名為「夏蜜女孩．甜進成都」，預計到成都進行「文化旅拍」以及「城市直播互動」，打著在成都工作1個月，包機、包住、包吃又有底薪以及專業團隊陪同，讓許多網友看了傻眼直呼：「這不就是統戰？幫中國大外宣？」對此，凱渥僅回應本報，「對於不是事實的事件沒有特別的回應」，目前這篇PO文已下架。

凱渥前幾天在社群媒體發布招募文宣，要找台灣創作者到成都「開啟一場為期一個月的影音創作之旅」，報名內容指出會和當地美食、品牌及特色景點進行實地合作與拍攝，也會有專業團隊全程支援內容企劃和技術協助，也就是早上拍攝短影音、晚上會在中國抖音直播，並且機票、住宿全額補助，還有創作費用支持。

凱渥招募成都旅遊工作團的貼文，目前已下架。（翻攝自Threads）凱渥招募成都旅遊工作團的貼文，目前已下架。（翻攝自Threads）

有網友詢問是否招收男生，凱渥回「目前收女生」，並需要年滿18歲才能報名，至於底薪部分，凱渥指出「根據每個人的粉絲跟流量有所不同」；除了這些問題，下方還有許多網友對這樣的「招募」感到質疑。

凱渥招募暑期成都旅遊工作團，取名為「夏蜜女孩．甜進成都」，目前活動已取消。（翻攝自Threads）凱渥招募暑期成都旅遊工作團，取名為「夏蜜女孩．甜進成都」，目前活動已取消。（翻攝自Threads）

其實去年網紅波特王就爆料，中國砸錢找台灣網紅到中國旅遊拍片，對台灣進行「文化統戰」，波特王對凱渥的招募文一點都不感到意外，他表示：「他們這團時間是七月開始，對比去年我發文示警下半年會有統戰團，今年也差不多這時間。」

此外，凱渥旗下有李銘順、李銘忠、范文芳、張榕容、雷嘉汭、林辰唏等藝人，這篇「招募成都團」貼文，目前已在社群平台全面下架，且對於網友認為是「文化統戰」一事，凱渥僅回應「對於不是事實的事件沒有特別的回應」，據悉，該活動因引發大量關注，已取消舉辦。

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