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娛樂 最新消息

致敬大S老公！黃致列獻唱具俊曄神曲 丟「原味毛巾」寵台粉

黃致列黑色西裝登場，十分帥氣。（讀者提供）黃致列黑色西裝登場，十分帥氣。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／專題報導〕韓國歌王黃致列這兩天來台，與近千名粉絲一起歡度母親節，嗨唱25首歌曲，不管是經典夯曲還是新歌應有盡有，還獻唱了大S老公具俊曄所屬的雙人組合酷龍（Clon）的《Kung Ddari Sha Bah Rah》，對粉絲來說絕對是難忘的母親節禮物。

黃致列在10日、11日連兩天於Legacy Max 信義劇場舉辦《2025 黃致列 Hwang Chi Yeul CONCERT in TAIPEI》的演唱會中，今天開唱以一身黑色制服造型短版西裝華麗登場，一開場便帶來新專輯主打歌《Regret》，還嘴甜用中文撩粉：「你們好漂亮！」更笑說：「來到台北我好像變胖了！」

黃致列穿長袖又唱又跳，熱得滿身汗。（讀者提供）黃致列穿長袖又唱又跳，熱得滿身汗。（讀者提供）

輕快的歌曲讓黃致列流了很多汗，表示真不該穿長袖演出，台下粉絲也激動叫他脫掉，見到黃致列擦汗也費洛蒙爆炸，全場女粉狂叫，黃致列表示：「大家都喜歡我擦過汗的毛巾， 待會要洗過才能用喔！」結果他真的擦了汗之後，連丟了3條到台下，「怎麼大家喜歡毛巾比過喜歡我唱歌？」作勢要丟出第4條，結果沒丟出去，再度引發台下粉絲伸手想搶，全場暴動。

黃致列與樂隊默契十足。（讀者提供）黃致列與樂隊默契十足。（讀者提供）

每次演唱會都不忘為粉絲選唱中文歌，一連唱了《小幸運》、《老鼠愛大米》、《斑馬斑馬》、《我們不一樣》，活動上還安排特別嘉賓，是同經紀公司的新人歌手金昌淵，金昌淵非常有心為台北演唱會準備3首中文歌，包括《丢了你》、《起風了》和《輸了你赢了世界又如何》，得到滿場掌聲。

黃致列深情獻唱抒情歌，讓全場粉絲聽得如癡如醉。（讀者提供）黃致列深情獻唱抒情歌，讓全場粉絲聽得如癡如醉。（讀者提供）

活動尾聲，黃致列再度對粉絲示愛：「你們是我的HONEY！」並帶來這首曾在《不朽的名曲2》中獻唱韓國資深創作歌手金章勳的歌曲《Honey》，向前輩致敬，不過自爆唱錯歌詞，「歌手太專注精神，汗流到眼睛裡，結果唱錯歌詞」，表示要跟大家道歉，一定要修正，竟從副歌再重唱一次飆高音，讓人相當感動。黃致列結束11日的演出後，預計12日下午離台。

黃致列母親節來台寵粉。（讀者提供）黃致列母親節來台寵粉。（讀者提供）

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