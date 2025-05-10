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大S過世將滿百日 張惠妹獻唱《身後》逼哭人 7字哽咽訴說心聲

張惠妹以音樂追思好姐妹大S。（資料照，聲動娛樂提供）張惠妹以音樂追思好姐妹大S。（資料照，聲動娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「大S」徐熙媛今年2月不幸在日本驟逝，她過世將滿百日，許多藝人發聲追思，歌壇天后「阿妹」張惠妹今晚在演唱會以音樂向好姐妹大S致意，哽咽訴說對思念心聲，令人看了動容。

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由金曲歌王林俊傑和Hush為阿妹創作的《身後》真摯動人，是首描述生離死別的悲傷歌曲，阿妹這套巡演每一場都會在鋼琴家許郁瑛的伴奏下演唱，總是會催出滿場觀眾的淚水。

阿妹今晚在廣州開唱，演出前特別談到：「這首歌雖然每一場都唱，但是今天我想要特別說一下，這首歌是在說親人的逝去，我想今天你們在這首歌裡面可以盡情地回憶、盡情地享受，去想念他們。」阿妹接著表示：「而在今天晚上，這首歌我想跟我在天上的好姐妹說『妳好嗎，我很想妳？』」隨即忍淚唱完了這首歌曲。

阿妹以歌曲訴說對大S的思念，她的經紀人陳鎮川受訪表示：「用唱的是她最能表達的方式。」也說：「這是她想念的方式，她不想過度渲染和煽情，所以選擇用她的歌表達，只是到了第二首（歌），情緒有點失控。」

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