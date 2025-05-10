楊富江獲金穗獎最佳演員 夏于喬盛讚：令人目不轉睛

〔記者李紹綾／台北報導〕第47屆金穗獎頒獎典禮於昨（9日）舉行，公視表現亮眼，一舉囊括6項重要大獎，公視學生劇展作品《青春的回擊殺球》成為最大贏家之一。

導演王浩泰（右）執導的《青春的回擊殺球》獲第47屆金穗獎最佳學生劇情片等三項大獎。（金穗獎提供）

《青春的回擊殺球》由王浩泰執導，共獲得最佳學生劇情片、最佳演員（陳泰河，同時憑藉《囚犬》獲獎）、以及最佳音樂音效（張舒寧、康銪倫、黃懿梅、李佳蓉、蔡宜容、許韻羯）3項大獎。

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評審王逸鈴形容《青春的回擊殺球》「以類型元素帶入、乒乓為媒；描繪少年青春與心魔交鋒。風格鮮明，展現十足創作能量。」導演王浩泰提到，作品是「找回夢想初衷的故事」，他從大學踏入影像創作至今已十年，過程中常懷疑「自己是否適合這行？」獲獎讓他得以繼續追逐夢想。

陳泰河獲第47屆金穗獎最佳演員獎。（金穗獎提供）

王浩泰感性感謝家人與父母，提到爸爸小時候常帶他租DVD，讓他愛上電影，但也惋惜說：「奶奶在我確定可以放映這部片的前一週離世了，很遺憾沒能讓奶奶看到這部片。」期盼將獎項獻給天上的奶奶，他有感地說：「終於可以開心跟奶奶講『我可以畢業了！』」

值得一提的是，演員陳泰河憑藉《青春的回擊殺球》與《囚犬》兩部作品，共同獲得本屆金穗獎最佳演員的殊榮。評審楊雅喆盛讚他，「有朝一日可以成為台灣另類爆款情聖。」

陳泰河、黃迪揚主演《青春的回擊殺球》。（公視提供）

陳泰河在《青春的回擊殺球》與飾演命理老師的黃迪揚有多場逗趣對手戲，他在片中飾演桌球選手，為此開拍前特訓兩個月桌球，也感謝導演王浩泰在訓練過程陪伴，「並願意相信我做得到」。

陳泰河在《青春的回擊殺球》飾演桌球選手，為此還特訓兩個月有餘。（公視提供）

此外，陳泰河也感謝《囚犬》導演顏皓軒心思細膩，幫助他找到了片中「阿河」這角色。獲獎後他有感地說：「為自己很幸福，希望大家有夢就去闖、相信自己，相信自己的特質值得被看見。」

楊富江以《留學生》獲第47屆金穗獎最佳演員獎。（金穗獎提供）

台越混血的楊富江，三度入圍金鐘獎，演技受肯定，此次以公視學生劇展《留學生》獲最佳演員，評審夏于喬讚賞她，「賦予角色生動真實的情感，自然的肢體動作與細膩的眼神，令觀眾目不轉睛。」楊富江表示，《留學生》是一個關於在異鄉學會堅強與脆弱的故事，她特別感謝在台灣這片土地上所有的留學生和越南同胞，是他們給予了她許多創作養分，她提到「這是她人生第一座演員獎，這一路走來，要謝謝自己一直有堅持下來。」笑說：「歡迎導演們多多找我拍片，一切好談，真的！」

楊富江以《留學生》獲第47屆金穗獎最佳演員。（公視提供）

除了《青春的回擊殺球》獲三項大獎外，其他公視作品也表現不俗。最佳紀錄片由紀錄觀點短片《吹得到海風的地方》獲得，作品「深刻且節制地描繪了海風中的遺憾別離與三代情感」，獲評審陳婉伶讚譽。導演陳韶君紀錄「臺華輪」駛向澎湖，追尋外公的過往，獲獎除感謝金穗、評審與公視，也提到「感謝家人的包容外，也要謝謝在臺華輪上相遇的每一個人。」

公視觀點短片《吹得到海風的地方》獲第47屆金穗獎最佳紀錄片。（公視提供）

導演王彥蘋執導《翌日》獲第47屆金穗獎評審團特別獎。（金穗獎提供）

評審團特別獎頒給了公視新創新創短片《翌日》，導演王彥蘋將偶像與粉絲之間的故事處理得別具光彩，把失去與死亡轉譯為祝福，獲評審楊雅喆肯定為「台灣新世代的類型電影於此誕生。」導演王彥蘋表示，《翌日》講述了粉絲對偶像單純的喜歡與愛戀，同時也描述了「失去」；她相信愛之所以強大，是因為其核心的單純，即單純地祝福所愛、接受他的一切。

公視的得獎作品《留學生》、《青春的回擊殺球》、《吹得到海風的地方》都可於「公視+」線上觀賞。

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