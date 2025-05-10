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娛樂 最新消息

林襄激瘦到大腸現形？ 曹雅雯罹厭食症公開真實體重

台語歌后曹雅雯登上「2025真愛秀・藍寶石大歌廳」開唱。（高流提供）台語歌后曹雅雯登上「2025真愛秀・藍寶石大歌廳」開唱。（高流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曹雅雯今晚登上高流開唱，參加「2025真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會，她前陣子遭來自新加坡的狂粉強行堵人鬧上警局，稍早受訪面露驚恐，透露該名歌迷也有來到現場，被工作人員通報後被阻擋在場外，看來仍未斷開對方的糾纏。

曹雅雯這幾年變得非常纖瘦，身高170公分之前罹患厭食症，透露目前體重剩下51公斤，所幸厭食的症狀好上許多，身體不會不舒服。

近來啦啦隊女神林襄因為過瘦引發關注，甚至有網友驚呼林襄瘦到「看得到大腸形狀」；對此，同樣暴瘦的曹雅雯受訪表示：「我沒那麼誇張，目前25腰，頂多看到肋骨，但我背都是骨頭的形狀。」而曹雅雯也沒有瘦到只剩39公斤，她聽到這體重數字傻眼驚呼：「這樣會薯條（死掉）吧。」

相關新聞：林襄瘦到大腸現形？醫師解答真相 本人急出面報平安

高流攜手群星打造「寶島金曲之夜」，今晚首日卡司還有鄭進一、邵大倫、潘越雲、袁小迪、王彩樺、陽帆、林淑容等藝人輪番登台，陪伴粉絲提前慶祝母親節。

邵大倫登上高流開唱。（高流提供）邵大倫登上高流開唱。（高流提供）

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