小S二女兒「首發聲悼大S」 網驚呼外表神似大S

小S二女兒「Lily」許韶恩外表酷似大S。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月不幸在日本驟逝，過世將滿百日又逢母親節，「S媽」黃春梅至今仍沉浸在喪女的悲痛中，「小S」徐熙娣邀請大家寫下懷念大S的事蹟，發起「大S影響我最深的1件事」活動，大批藝人及民眾發文追憶。今（10）日，小S二女兒「Lily」許韶恩也發文，「一句話」疑似追憶姨媽大S，而貼文照片外表酷似大S，引發熱議。

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大S於今年2月在日本病逝，臨終時，具俊樺、小S、Lily、S媽與子女都在病床旁陪伴。今日，Lily發出貼文，寫下「You’ll always be next to me.」（你會永遠在我身邊），首度公開思念之情，似乎追憶著大S。

Lily首度發文追憶大S。（翻攝自IG）

貼文曝光後，照片也成為大家關注的焦點，Lily穿著細肩帶背心，搭配白色長褲，長髮隨風飄逸，外表似乎有大S的影子，讓不少網友紛紛留言：「真漂亮」、「好美，有姨媽的神韻」、「倒數第三張（圖7）更像大S」、「最後一張有姨媽的影子」、「第三張好像看到大S，好仙好美」、「在你身上看到珊珊姨媽的影子」。

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