小S二女兒「首發聲悼大S」 網驚呼外表神似大S

小S二女兒「Lily」許韶恩外表酷似大S。(翻攝自IG)

葉姵妤/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月不幸在日本驟逝,過世將滿百日又逢母親節,「S媽」黃春梅至今仍沉浸在喪女的悲痛中,「小S」徐熙娣邀請大家寫下懷念大S的事蹟,發起「大S影響我最深的1件事」活動,大批藝人及民眾發文追憶。今(10)日,小S二女兒「Lily」許韶恩也發文,「一句話」疑似追憶姨媽大S,而貼文照片外表酷似大S,引發熱議。

相關新聞:庾澄慶認栽 爆全娛樂圈「只敗給大S」激讚像俠女沒在怕

大S於今年2月在日本病逝,臨終時,具俊樺、小S、Lily、S媽與子女都在病床旁陪伴。今日,Lily發出貼文,寫下「You’ll always be next to me.」(你會永遠在我身邊),首度公開思念之情,似乎追憶著大S。

Lily首度發文追憶大S。(翻攝自IG)

貼文曝光後,照片也成為大家關注的焦點,Lily穿著細肩帶背心,搭配白色長褲,長髮隨風飄逸,外表似乎有大S的影子,讓不少網友紛紛留言:「真漂亮」、「好美,有姨媽的神韻」、「倒數第三張(圖7)更像大S」、「最後一張有姨媽的影子」、「第三張好像看到大S,好仙好美」、「在你身上看到珊珊姨媽的影子」。

