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娛樂 最新消息

辛叡恩演《黑暗榮耀》慘遭切割 來台灣變八點檔演員：甘安捏

辛叡恩在見面會上放送各種愛心，模樣十分可愛。（記者王文麟攝）辛叡恩在見面會上放送各種愛心，模樣十分可愛。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕韓星辛叡恩今天（10日）首度在台舉行見面會，被問到擁有「小全智賢」封號一事，立刻謙虛喊不敢，「全智賢前輩太棒又太漂亮了，我膽敢！」台粉也大喊「妳超美」給她鼓勵，讓辛叡恩十分感激。辛叡恩活動尾聲，還用中文念信，誠意滿滿。

辛叡恩在大學時拍了雜誌封面，因緣際會下被JYP娛樂挖掘，她強調是以演員練習生的身分培訓，不過一度傳出她本來要加入女團，辛叡恩澄清那是高中時期，在JYP一開始就是以演員為目標，還反問粉絲：「你們明明就知道我跳舞如何！」笑翻眾人。

辛叡恩親和力十足，比各種愛心的姿勢相當逗趣。（記者王文麟攝）辛叡恩親和力十足，比各種愛心的姿勢相當逗趣。（記者王文麟攝）

儘管如此，她還是盡力大跳女團舞，包括《Hype Boy》、《OMG》、《Fighting》、《Supernova》、《Whiplash》、《Like It Like It》、《Ddu-Du Ddu-Du》等歌曲，還以中文、韓文獻唱王心凌的《愛你》，可愛又俏皮獲得滿堂彩。

辛叡恩演出改編自《不能說的‧秘密》的電影《給我一首琴的時間》，她許願能台灣的學校走走，主持人推薦淡水有很多好吃的，辛叡恩反而興奮的分享：「我吃了芒果冰、小籠包，還有雞排喔！」還比出了代表好吃的大拇指。現場粉絲也教辛叡恩各種流行語，包括「要確餒」、「甘安捏」等等，當說出「甘安捏」時，宛如《台灣龍捲風》葉美琪的囂張表情，讓全場笑到不行。她表示自己可能會忘記，要粉絲記得提醒她這些中文。

辛叡恩說出「甘安捏」時，宛如《台灣龍捲風》的葉美琪。（記者王文麟攝）辛叡恩說出「甘安捏」時，宛如《台灣龍捲風》的葉美琪。（記者王文麟攝）

她表示，當初知道《不能說的‧秘密》要改編成韓版，她非常希望能夠參與其中，果然終於如願。現場還重現都敬秀在片中叫辛叡恩的經典場面，辛叡恩轉頭以中文回應「怎麼了」，掀起全場尖叫聲。

見面會上回顧了辛叡恩的作品，包括《花書生熱愛史》、《黑暗榮耀》等等，她在《黑暗榮耀》中飾演學生時期的涎鎮，辛叡恩不僅模仿宋慧喬大喊：「太帥了！涎鎮！」還重現涎鎮名場面。她稱這是她第一次演反派，思考了很多，儘量讓大家感到恐懼。不過傳出因為她太壞了，有網友因此退她IG，辛叡恩還分享，「有朋友的媽媽跟我說『不要跟她（辛叡恩）玩，她是個壞小孩吧！』」讓辛叡恩很無奈。

辛叡恩身穿鵝黃色的上衣，活潑又有活力。（記者王文麟攝）辛叡恩身穿鵝黃色的上衣，活潑又有活力。（記者王文麟攝）

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