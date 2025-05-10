李珠珢爆耍大牌 電豹女草莓曝「1原因」無緣C位

「電豹女」啦啦隊女孩草莓今日擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「電豹女」啦啦隊女孩草莓今（10）日擔任一日店長，而日前富邦韓援李珠珢爆出C位風波，被問及此事草莓也回應了。

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「電豹女」啦啦隊女孩草莓今日擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

媒體詢問草莓，電豹女所組女團MEME都是誰站C位？草莓說為了拍照整體感，女孩們都會讓身高比較矮的成員往中間站：「笑笑、筱緹在團裡有身高優勢，為了不破壞照片的整體感，拍照時我們都會主動把她們往中間推，算是一種愛護幼小的概念。」

「電豹女」啦啦隊女孩草莓今日擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

談及母親節，草莓提到明天要家族聚餐，「媽媽想去做醫美，我會贊助她，但她只有微整，沒有動哪裡啦」，而老闆羅志祥的媽媽已經有失智現象，草莓說之前員工旅遊時羅媽媽會認不出員工，「會有小細節看得出來，羅媽媽還是很快樂，每天都是新的一天。」

「電豹女」啦啦隊女孩草莓今日擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

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