遭爆欠債8千萬金主被黑道追殺 澎恰恰露面反擊了

澎恰恰與兒子皮皮合體受訪。（高流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕澎恰恰時隔多年的債務問題未解，8日有金主現身舉辦記者會，控訴他持續跳票，仍有近台幣8000萬債務未還，逼得多位金主遭受牽連被黑道追殺；對此，澎恰恰今晚在高流登台，演出前與兒子皮皮合體受訪，他淡定表示：「坦白說，我也沒聽過，這樣好像在看八點檔連續劇！」

「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會，今、明兩天在高流海音館登場，澎恰恰擔綱重任，搭檔陳亞蘭合體主持。

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對於金主爆料債務問題，澎恰恰回應：「沒有什麼比這2天（演出）更重要，因為要重建歌廳秀，所以能夠傳承，我必須盡力讓秀場的味道用出來。」至於到底剩下多少錢未還，他低調說：「數字的問題我真的不知道。」

澎恰恰受訪回應近來的債務爆料。（高流提供）

只是對於「金主們」的爆料，指出為了他被黑道追殺、毆打以及電擊，還有人被搞到家破人亡，對此澎恰恰直言沒聽過，「覺得蠻奇怪的，不管是電擊啊、鞭刑，在我看來像是八點檔，等我這兩天做完，再來好好的釐清這些事情，畢竟今天、明天是很重要的。」

彭恰恰述說近來心情，「人要面對現實，我賺多少錢，由經紀人統籌分配，我花費也很低，生活上沒問題，經紀人安排我做什麼就做什麼，不要讓我（指工作）分心。」

對於經紀人多多也被爆料扛了兩百多萬的個人債務，澎恰恰重申：「小多為了讓我安心工作，自己處理一些事，也沒跟我講，數字的部份，我真的不知道。」

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