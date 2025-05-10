車銀優申請陸軍樂隊 公司證實：「最快7月入伍」暫別演藝圈

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣歌手兼演員「車銀優」有著「臉蛋天才」的稱號，憑藉帥氣長相在海內外都深受眾多粉絲喜愛。如今28歲的他，已臨界南韓入伍限制的年齡。昨（9）日，網上傳出他申請考取陸軍樂隊，公司Fantagio也在同日證實此消息，並表示「車銀優申請陸軍樂隊，並面試了」，若成功最快將會在7月入伍，暫時告別演藝圈。

車銀優申請考取陸軍樂隊。（翻攝自IG）

車銀優9日傳出申請考取陸軍樂隊，而公司Fantagio也證實消息，「車銀優申請陸軍樂隊，並面試了。只是不確定有沒有合格，無法告知更多詳細細節」。根據韓國媒體報導，陸軍樂隊合格結果發放日在本月29日，屆時就會得知是否成功入取。

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車銀優最快7月入伍。（翻攝自IG）

若成功最快將會在今年7月入伍。日前官方證實他的所屬團體ASTRO即將舉辦演唱會，車銀優和隊友們正如火如荼地練習中，如今爆出將入伍當兵，將暫別演藝圈，此次演唱會可能將是車銀優入伍前最後一場演藝活動，令粉絲相當不捨。

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