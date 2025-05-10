泰勒絲收到傳票 捲閨密布蕾克官司案 發言人反擊：只是炒新聞

泰勒絲（左）今天（10日）傳出捲入姊妹淘布蕾克萊芙莉（右）與電影《到我們為止》男主角賈斯汀巴爾多尼的官司風波中。（法新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕天后泰勒絲今天（10日）傳出捲入姊妹淘「花邊教主」布蕾克萊芙莉與電影《到我們為止》男主角賈斯汀巴爾多尼的官司風波中，將被作為證人傳喚。不過泰勒絲的發言人立刻反擊，認為不過只是想用泰勒絲的名氣來換取八卦點閱率。

這起事件要從去年說起，一同演出電影《到我們為止》的男女主角賈斯汀巴爾多尼、布蕾克萊芙莉多次傳出不合，布蕾克萊芙莉在去年12月控告對方性騷擾，賈斯汀巴爾多尼也不甘示弱，反控布蕾克萊芙莉以及老公「死侍」萊恩雷諾斯誹謗，更爆料萊恩雷諾斯插手干政，甚至暗指泰勒絲在劇本上施壓，以利於布蕾克萊芙莉的版本。

請繼續往下閱讀...

沒想到事情越演越烈，外媒報導，泰勒絲也將被傳喚說明，其發言人表示：「泰勒絲從來沒有踏過這部電影的片場，也沒有參與過這部片的任何選角以及創意相關決策，也沒幫這部片配樂，連剪接版本都沒看過，也沒給任何意見，她在《到我們為止》上映好幾周後才看了，因為2023、2024年都在忙著史上最大規模的巡演。」

發言人強調，泰勒絲與這部電影的關聯只有授權歌曲《淚水飛彈》使用，「除了她之外，另外19名藝人也授權了自己的歌曲，所以傳喚泰勒絲根本只是想用她的名字來炒新聞、賺點閱率來吸引大眾目光，轉移大家對案情的注意力。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法