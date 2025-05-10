爆辱華遭劇組除名 李凱馨喊冤「錄音造假」：我熱愛中國

李凱馨近日捲入辱華風波。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕25歲星二代李凱馨出生於台灣，為新加坡知名演員、主持人宏榮與權怡鳳的愛女，從小在中國、新加坡就學成長，之後便在中國演藝圈發展。怎料，近日卻被爆出辱華言論，掀起不少中國網友抵制，甚至遭到主演的新劇《赴山海》除名。對此，她今（10）首度發聲回應。

李凱馨日前遭到一名自稱是其助理的網友公開錄音檔，內容疑似是李凱馨的女聲說道，「中國人大部分都是傻逼」、「有戲拍有錢賺不就好了」等言論，風波延燒後，就有眼尖網友發現，她近期主演新劇《赴山海》的官方宣傳貼文中，竟不見李凱馨的名字，疑似已被劇組除名。

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李凱馨回應。（翻攝自微博）

對此，李凱馨工作室發布聲明強調，李凱馨多年來始終尊重並熱愛中國文化，積極參與中國戲劇作品拍攝，推動文化交流，網路流傳的錄音等相關內容純屬造假，並呼籲相關用戶立即刪除不實內容，對於侵權或散布謠言者將採取法律手段。

李凱欣也在微博轉發工作室聲明表示，自己聽到錄音檔時非常震驚，「這絕對不是我說的話，我出生在中國，16歲又再次回到中國，今年我26歲，至今將近一伴的人生都在中國度過，在這裡我得到了很多機會和幫助，對於這片土地我完全是熱愛且充滿感激的，在任何有關中國的立場問題上我都絕不會產生動搖。」至於沒有第一時間出面回應的原因，她則表示，是希望能釐清事實後給予外界一個滿意的答覆，並對於產生的爭議，以及占用公共資源再次致歉。

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