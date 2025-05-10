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莎莎母親節豪氣送金條 讚鬼鬼當媽後長大了

莎莎透露等等就要和媽媽吃飯。（記者林欣穎攝）莎莎透露等等就要和媽媽吃飯。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星莎莎今（10）日擔任家電品牌一日店長，現場擠滿熱情民眾，適逢母親節，她透露等等就要和媽媽吃飯，還和家人們一起送金條給媽媽，而好友「鬼鬼」吳映潔今年迎來首個母親節，莎莎透露有傳訊祝福，並說鬼鬼當媽之後「長大很多」。

鬼鬼今年初宣布懷孕並生下女兒，晉升人母的她將迎來首個母親節，日前也回歸《嗨！營業中》擔任來賓，還跟著班底們一起到義大利出任務，莎莎說鬼鬼的身材跟狀態仍像少女一樣，但是個性和做事方面長大了，去義大利的時候才玩得比較瘋一點，也說節目有她在可以一起瘋很快樂，「她跟浩哥（姚元浩）吵架次數也變少了，真的長大了。」

至於會不會也羨慕想要當媽媽，莎莎則說目前沒有在計畫內，但如果發生了就會生下來，也會結婚，但她說怕生小孩很辛苦、辦不到，「我沒有凍卵，如果未來真的想要小孩的話，可能也會用領養的。」

而昨小S發起思念大S活動，莎莎以前曾上過大小S的《娛樂百分百》，當時就很欣賞兩人的穿搭與風格，是她很喜歡的典範，也說希望S媽心情可以慢慢好起來，談及新計畫，莎莎直言沒有，打算走一步算一步。

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