金馬女星樂當「低調媽媽」兒子一句話讓她瞬間曝光職業

李之勤為《成功路上》揣摩有心機的眼神，參考好萊塢影后梅莉史翠普的作品，讓她直呼過癮。（公視台語台、華視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金馬女配張詩盈、李之勤在公視台語台、華視輕喜劇《成功路上》飾演2個不同的媽媽，角色像極台灣家長的縮影，當小孩打架被通知到校時，一個不論對錯立刻道歉，另一個則盛氣凌人要求驗傷。

李之勤飾演家長會長，精湛演技讓觀眾看得憤慨不已，她透露自己揣摩角色那種「壞壞的」、「有心機」的眼神與作為時，想起好萊塢影后梅莉史翠普在電影《穿著Prada的惡魔》裡的強勢姿態，演起來還滿過癮的。

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張詩盈的兒子在學校會宣傳媽媽是演員，老師更提議要與她合照，讓她超害羞。（公視台語台、華視提供）

張詩盈在戲裡戲外都是低調媽媽，她自嘲因為臉皮薄在現實生活中不太張揚自己的職業是什麼，但是小兒子個性熱情，竟然直接跟老師說媽媽沒去學校接送的原因是去拍戲。結果後來去學校時老師立刻提議要合照加簽名，讓她當場超級害羞。

《成功路上》由知名導演吳建新執導，集結李程彬、王識賢、張詩盈、吳翰林、許莉廷、郭子乾、黃奇斌、李之勤、張再興、陳雪甄、洪毓璟、黃登楷等演員聯袂演繹。深入探討市井小民如何在追求財富的過程中，領悟親情、愛情與友情的價值，重新定義成功的意涵。《成功路上》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

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