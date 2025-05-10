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柯震東師妹「身高不夠」空姐夢碎 想當訓犬師：教狗也能很端莊

許莉廷跟《成功路上》角色「小芬」一樣，夢想是當空姐環遊世界。（公視台語台、華視提供）許莉廷跟《成功路上》角色「小芬」一樣，夢想是當空姐環遊世界。（公視台語台、華視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王識賢在公視台語台、華視輕喜劇《成功路上》夢想當工廠老闆，他和飾演兒子的李程彬、吳翰林夢想竟然一模一樣，都是沒有想過從事演員以外的職業。

王識賢（左）在《成功路上》夢想當工廠老闆。（公視台語台、華視提供）王識賢（左）在《成功路上》夢想當工廠老闆。（公視台語台、華視提供）

李程彬看完電影《鐵達尼號》後立志當演員，他認為演戲最酷的地方就是可以一直體驗不同的職業，像他之前在影集《她和她的她》演警察、拍《一把青》真的到空軍基地受訓，花時間跟精力學習那個職業所需要的技術與樣貌。最年輕的吳翰林雖然小時候曾夢想當一個電腦工程師或遊戲設計師，但他後來發現自己根本就不是寫程式的料，現在除了演員之餘，也希望成為一個導演繼續創作。

張詩盈、許莉廷的夢想就與男生組大不相同，張詩盈爆料自己國中一年級寫作文「我的志願」，毫不猶豫寫下想當總統，她聽說朱元璋的哥哥本來能當皇帝，卻因穿耳洞破了命格，直到現在都沒穿耳洞。

「柯震東師妹」許莉廷曾與劇中的「小芬」一樣很想當空姐，「當時覺得空姐很有氣質、端莊，嚮往成為其中一員，結果後來發現自己身高根本不夠，所以就放棄當空姐的夢想了。長大之後夢想職業是訓犬師，一樣可以把狗狗教得很好、很端莊」

吳翰林在《成功路上》與李程彬飾演不同年紀的「建中」。（公視台語台、華視提供）吳翰林在《成功路上》與李程彬飾演不同年紀的「建中」。（公視台語台、華視提供）

《成功路上》由知名導演吳建新執導，集結李程彬、王識賢、張詩盈、吳翰林、許莉廷、郭子乾、黃奇斌、李之勤、張再興、陳雪甄、洪毓璟、黃登楷等演員聯袂演繹。深入探討市井小民如何在追求財富的過程中，領悟親情、愛情與友情的價值，重新定義成功的意涵。《成功路上》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

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