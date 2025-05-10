五月天母親節前夕爆心中遺憾 搶先周董在新場館「哼哼哈兮」

五月天香港開唱，成為首組在啟德主場館演出的台灣歌手。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／香港報導〕五月天昨（9日）晚在香港全新指標場館啟德體育園主場館順利完成「回到那一天」演唱會，明天就是母親節，阿信也說出團員心中的遺憾。

在點歌時段，阿信說要為五月天點一首歌，那就是歌頌母愛的《洗衣機》，由於從2006年開始，五月天和香港歌迷有「五月之約」，阿信說為了謹守這個約定，五月天也有個小遺憾：「我們大概有10年沒有跟自己媽媽過過母親節，每年母親節都在香港。」因此他點唱《洗衣機》送給自己的媽媽和全天下的母親。

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五月天應景獻唱《洗衣機》獻給所有母親。（相信音樂提供）

啟德主場館相當大，坐在最頂端的歌迷沒有想到有機會被五月天挑中點歌，但昨晚團員真的點坐在「山頂」的粉絲點歌，女歌迷點了一首《生存以上生活以下》，但團員故意開玩笑說「8個字，哼哼哈兮，哼哼哈兮」，還當場哼起「周董」周杰倫的代表歌曲之一《雙截棍》，由於之後周董也將到啟德主場館開唱，五月天搶先一步在這場內唱他的《雙截棍》，怪獸開玩笑說：「以後第一首到最後一首都唱《雙截棍》。」不料阿信開黃腔：「我們5個男生也不只雙截。」

五月天大型公仔成了民眾爭相拍照打卡焦點。（相信音樂提供）

五月天今晚和11、13日會繼續在啟德主場館開唱，近期香港多個重要地點都出現五月天公仔、歌詞地貼等相關內容，成為粉絲搶拍照的打卡點。

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