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娛樂 最新消息

阿信自爆「開啟新戀情」 貴人現身做出約定

五月天到香港開唱，阿信（中）覺得到新場館演出好像開啟一段新戀情。（相信音樂提供）五月天到香港開唱，阿信（中）覺得到新場館演出好像開啟一段新戀情。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／香港報導〕五月天「回到那一天」巡演昨（9日）晚登上香港新啟用的啟德體育園主場館，這次將在香港唱4場，將吸引18萬人到場欣賞，阿信也在首場自爆「開啟一段新戀情」。

任賢齊現身觀眾席，五月天對他充滿感謝。（相信音樂提供）任賢齊現身觀眾席，五月天對他充滿感謝。（相信音樂提供）

阿信在演唱會上談到：「我自己會回想以前，來到新的地方，好像開啟一段新的戀情。每一段跟你們走到這裡，很多回憶、很多場景，還記得打雷的日子，下雨的日子，不能繼續唱的日子，也許以後不會再有。謝謝你們陪我們在風雨中，在雷聲交加中一起走到這裡，也許有一天五月天不會再有這麼多人喜歡，要把這地方讓出來，但只要還有一個人願意聽，五月之約就還在。」

五月天到香港新場館開唱，貴人任賢齊也到場見證重要一刻，阿信透露早年剛來到香港，很多人都還不知道五月天是誰，還以為是「五月花衛生紙」，是任賢齊帶著他們到處跑宣傳，阿信當場唱起任賢齊《對面的女孩看過來》，並對著任賢齊說：「先說好，以後小齊哥來啟德，五月天要來伴奏一段，唱一整段。」搶先約定以後也要當任賢齊嘉賓。

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