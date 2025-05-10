ØZI遭諷「勾二嫂」露面了！力挺麻吉楊俊逸遭討原味內褲

ØZI擔任PSY.P楊俊逸演唱會嘉賓。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕饒舌歌手PSY.P楊俊逸昨晚在Legacy Taipei開唱，大咖好友ØZI、周湯豪驚喜擔任嘉賓助陣，給足粉絲驚喜。

楊俊逸感性表示：「這是我第二次來台北開唱，這裡有很多好朋友，也有很多創作靈感，透過音樂的交流，讓人生更精彩。」感謝粉絲的支持，讓他能在舞台上盡情「燃燒生命」。

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饒舌歌手PSY.P楊俊逸。（記者王文麟攝）

演唱會上，楊俊逸與粉絲互動熱絡，放話身上物品隨歌迷選，有人點名要他的內褲，他聽了笑說：「我建議你不要，因為這件我昨天也穿了。」最後爽快脫掉上衣。

周湯豪擔任嘉賓助陣。（記者王文麟攝）

此外，「頑童MJ116」的新歌《無袂煞》諷刺ØZI「勾二嫂」掀話題，昨晚ØZI公開露面，力挺楊俊逸擔任嘉賓，心情看來沒受影響，還在台上嗨喊「歡迎來到台北，我的兄弟。」楊俊逸則是回應：「我來了那麼多次，都沒有跟你在一起玩，那今晚怎麼說?」

ØZI霸氣稱要請好友吃石頭火鍋，結果還直接店名講出來，讓楊俊逸超緊張，來不及制止的神情，逗樂台下歌迷。

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