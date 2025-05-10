五月天又創紀錄！成亞洲第一團登上香港啟德主場館

五月天成為亞洲第一組登上啟德主場館開唱的樂團。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／香港報導〕五月天再次解鎖指標場館！昨（9日）晚首登香港新啟用的啟德主場館舉辦「回到那一天」25週年演唱會，這也是繼英國天團Coldplay、香港藝人謝霆鋒之後，台灣首組，也是亞洲第一組樂團登上這耗資319億港幣（約1276億台幣）打造的全新場館開唱。

香港啟德主場館場外也打出「五月天」字樣。（相信音樂提供）

啟德體育園是目前全球造價第二高的體育場館，主場館設計以「東方之珠」為概念，外牆由無數片三角形鋁片組成，隨著自然光線反映出不同顏色變化，今年3月初才正式啟用，五月天搶先亞洲眾多天王、天后、天團站上這主場館開唱，一連4場演出吸引18萬歌迷到場欣賞。

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五月天和香港歌迷實現「5月之約」，以《OAOA》炒熱氣氛，瑪莎用粵語向歌迷打招呼，並提到跟去年不同的是，當時在戶外開唱沒有冷氣，下大雨又要冒雨看演出，但今年就在冷氣開放的場館演唱，問歌迷：「大家坐得舒不舒適，真是舒爽啊，沒有流汗。」

五月天登上啟德主場館開唱，配合歌曲，唯美雷射投映到屋頂天花板。（相信音樂提供）

在全新場館開唱，五月天從演唱會環場的LED、體育館的天花板，到第二舞台的地面投影，每首歌曲都會搭配最酷炫的燈光、視訊設計，唱《戀愛ING》時，光束投射出LOVE字樣滿場跑，唱《成名在望》時滿天曼陀羅花也震撼全場，歌迷大讚太美了！

阿信回憶，以前到香港是在小型音樂餐廳表演，現在唱到近5萬人的場館，誇讚一路支持的歌迷：「你們眼光精準，但是買股票還是要注意。」幽默和近期股市受川普關稅新政策影響下跌時事連結。

另外阿信在演出前段就透露希望能近距離和大家互動，歌迷聽了超嗨，瑪莎也說：「高潮是一層又一層」。怪獸則笑說：「驚喜是基本服務。」

瑪莎爆料，他和冠佑同個休息室，冠佑穿外套竟是擔心襯衫太透明會「露點點」，另外阿信看到石頭穿著鏤空上衣也說「要檢查」，團員在台上互掀衣服，笑鬧之間瑪莎忍不住揶揄：「好了啦，都快50歲了，你們是高中生喔？」

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