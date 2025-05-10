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娛樂 最新消息

（專訪）黃河接生見「血淋淋嬰兒」嚇爛 不堪入目私下面曝光

黃河（中）拍攝《星空下的黑潮島嶼》接生戲，被夏騰宏（左）手中血淋淋的嬰兒道具嚇到。（客家電視台提供）黃河（中）拍攝《星空下的黑潮島嶼》接生戲，被夏騰宏（左）手中血淋淋的嬰兒道具嚇到。（客家電視台提供）

〔記者李紹綾／專訪〕黃河在客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》詮釋被關進綠島的政治犯外科醫師「羅有得」，劇中挑戰多場醫療戲，包括真實感爆棚的剖腹產場景，他大讚美術組的道具超逼真，連嬰兒模型都栩栩如生，讓他直喊：「太像了，我嚇死了！」

黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演天才外科醫師，在宿舍不忘練習打外科結。（客家電視台提供）黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演天才外科醫師，在宿舍不忘練習打外科結。（客家電視台提供）

黃河為了手術戲下足苦功，不僅熟練打外科結，技術被醫生誇讚「被演員耽誤的外科醫生的料」，令他印象深刻的是與夏騰宏拍攝為軍官夫人蔡亘晏接生的橋段，因為道具嬰兒過於逼真，「嬰兒實在太像了！一開始看到是乾淨正常版的，正式來的時候，得從腹中拉出來，全身都是血和黏液，看到真的嚇爛耶！」

黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演被關進綠島的政治犯外科醫師「羅有得」。（記者潘少棠攝）黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演被關進綠島的政治犯外科醫師「羅有得」。（記者潘少棠攝）

讓黃河感到壓力山大的是剪臍帶，「臍帶的長度是固定的，只有2次重拍機會，壓力超大。後來拍了2次，剪到拍不了為止。」且過程都有專業醫師在旁指導，從開刀到止血，每一個細節都力求真實。

黃河多次提及想結婚，問他對婚姻是否充滿了憧憬，他表示對於婚姻、家庭充滿著好奇，認為是人生的歷程，「我想要體驗結婚、迎接生命，但一切隨緣。」未來是否會陪伴另一半進產房？他堅定說：「當然要進去！這是一種無法重來的體驗。」

黃河在《星空下的黑潮島嶼》倒臥手術檯。（客家電視台提供）黃河在《星空下的黑潮島嶼》倒臥手術檯。（客家電視台提供）

談及家庭生活藍圖，黃河稱自己若當了爸爸，會讓孩子自由成長，也會陪伴、尊重孩子的選擇，「我曾想過未來會有1、2個小孩，但生幾個不是我能決定的，要問那一位對象。」他自認個性嚴肅又認真，對待兒女也會是如此，「但我又很出格，可能會讓小孩做很多大家不會讓他做的事情、不會告訴他的話。」若有女兒，他有自信絕對會是個超寵前世情人的爸爸，「如果我有女兒，我一定會很崩潰，因為會擔心她到死掉。」他不忘開玩笑說：「是兒子的話，就隨便養。」反差極大。

黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演被關進綠島的政治犯外科醫師「羅有得」。（記者潘少棠攝）黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演被關進綠島的政治犯外科醫師「羅有得」。（記者潘少棠攝）

黃河為戲剃平頭，當天回家媽媽看到嚇了一跳，有次他帶著特殊化妝回家，嚇得媽媽以為他真的受傷。對於外型上的改變，他其實早已習以為常，所以幾乎不太會和家人報備，但角色的沉重感會滲透到生活，但此次演「羅有得」未帶來負面影響。笑說身邊朋友早已習慣他的「角色變身」，甚至能從他的舉止或髮型、體態，猜測他正在飾演什麼樣的角色，「我做過光頭、染金髮、暴走族造型，外型上的轉變很好玩，這是平常的我不會有的造型，我私底下屬於邋遢派。」被問有多邋遢？他自招曾被導演易智言以「不堪入目」形容，「就是其實就是頭髮很長，不打理。」

黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演被關進綠島的政治犯外科醫師「羅有得」。（記者潘少棠攝）黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演被關進綠島的政治犯外科醫師「羅有得」。（記者潘少棠攝）

黃河先前在影集《模仿犯》有突破性演出，被評是劇中最難演的反派，他稱這是最難抽離角色的一次，「角色的情緒太強烈，拍攝日程又不連續，我常常要保持在角色的低潮狀態裡。每次收工回家前，我都需要在外面靜一靜，像是心靈瑜珈，不斷告訴自己『我下戲了，我是黃河。』」

也因《模仿犯》的角色情緒過於爆裂，黃河拍完後和經紀人說：「拜託，先不要接爆裂悲慘的戲，如果下一部又是這種，我會認真考慮一下。」但這回他在《星空下的黑潮島嶼》的角色「羅有得」也相當沉重，他分享羅有得經歷了許多痛苦及困難，「可是他最終還是選擇相信愛與希望，用醫生的本能幫助他人，對他來說是一種治癒與調整。」他開心可以接到羅有得這個角色。

黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演被關進綠島的政治犯外科醫師「羅有得」。（記者潘少棠攝）黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演被關進綠島的政治犯外科醫師「羅有得」。（記者潘少棠攝）

黃河近期在公視台語台新戲《人生只租不賣》挑戰職場角色，他分享角色是一位認真的所長，「我覺得這個角色延續了《星空下的黑潮島嶼》的感覺，學會與人互動、敞開心胸談戀愛。表演對我來說，更像是生活的一部分，它與我的人生息息相關。」拍攝生離死別的戲時，讓他直喊：「再也不演戲了啦！」他解釋那場戲非常難，「摧毀我的信心，很心靈很受傷的東西。」甚至還有「我作為一個演員，我要如此殘不不堪才行嗎？好辛苦喔！會想我為什麼要虐待我自己？」的想法出現。但令他開心的是，語言上有所突破，他先後挑戰了客語、台語劇種，期待未來可以解鎖其他語言的劇種。

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