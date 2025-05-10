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娛樂 最新消息

江蕙復出倒數！周杰倫搶送母親節大禮 彩排內幕曝光

江蕙復出倒數，周杰倫送上母親節禮物。（資料照，杰威爾提供）江蕙復出倒數，周杰倫送上母親節禮物。（資料照，杰威爾提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「二姐」江蕙復出倒數，與他情如姐弟的「周董」周杰倫貼心送上母親節禮物，讓二姐非常感動，她直呼：「演唱會只剩下兩個月。真的要好好保養了。」越靠近二姐開唱，歌迷的心情更激動，不過二姐反倒是不太緊張，專心的把自己的歌準備好，近期已經從「唱二休二」改為「唱二休一」，增加了練唱的強度，可見身體狀況非常不錯。

相隔十年，歌迷終於盼到二姐再度舉辦「2025江蕙演唱會」，二姐7月11日至26日將在高雄巨蛋開唱，台北小巨蛋則從8月8日至9月1日接續登場，共將演唱20場，她早已進入籌備期，積極健身、注意營養，將自己調整到最佳狀態，找回昔日對於舞台的熟悉感，其他就交給自己非常信任的製作團隊。

去年底，周董搶先群星登上台北大巨蛋連唱4場，二姐天天都到場支持，時間允許的話，彩排時也會現身，二姐不僅是周董演唱會首場的嘉賓，第3場她在後台和周董的兒女玩得正開心，臨時被周董請上台，也是穿著輕鬆的休閒服就登台，情義相挺到底。

二姐與周董的感情就如同家人一般，周董、昆凌迎來第三個寶貝女兒時，她像「姑姑」一樣幫忙分送喜糖，周董的小孩也叫她「姑姑」，過年時會等著「姑姑」發紅包，周董家的貴賓犬更是愛二姐，因為二姐常備有小零食。

周董的重要時刻，二姐總是有參與，像是母親節這樣的溫馨節日，周董自然更不會忘記二姐，去年的母親節他也有準備頂級保養品禮盒給二姐，當時二姐還覺得「時機點」很微妙，不過馬上就理解周董的心意， 一定是希望她青春永駐。

這次二姐開唱，歌迷也好奇哪些嘉賓會來助陣，除了期盼與她關係密切的周董來站台，「歌神」張學友日前在高雄演唱會清唱了二姐的《家後》，也瞬間點燃了大家的好奇心。

張學友當時透露：「之前二姐請我做嘉賓嘛，我答應她我要練的，等我練完之後，二姐說要退休了，我就把《家後》還給她。」甚至開心表示：「最近聽說二姐要復出了，所以呢我又練了。」掀起歌迷熱議，敲碗歌神再度與二姐同台飆嗓。

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