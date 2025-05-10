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大S過世快滿百日！歌后表妹揭暖心故事：感受到很多的愛

〔記者陽昕翰／台北報導〕大S今年2月不幸在日本驟逝，她過世將滿百日，「S媽」黃春梅至今仍沉浸在喪女的悲痛，昨天包括小S以及大票星友都發文追憶小S，並替S媽獻上鼓勵，還有大小S的歌后表妹雅維·茉芮也表達了對大S的思念。

大S（左）與「S媽」黃春梅。（資料照；翻攝自微博）大S（左）與「S媽」黃春梅。（資料照；翻攝自微博）

原住民歌手雅維·茉芮是大小S的親表妹，去年底雅維·茉芮開唱時，小S親自錄了宣傳片，還有雅維·茉芮在2019年出席金曲獎頒獎典禮，身上的禮服配飾也是由大S親自設計。

雅維·茉芮昨天表示，國小時穿過最漂亮的衣服，幾乎都是大小S的衣服，而她高中時要去參加選美，因為沒有像樣的泳裝，只能向「S媽」求救，「姑姑二話不說，馬上幫我們請造型師，還拿了小S的泳裝贊助，雖然是高領又保守的泳裝，但殊不知，長大的我跟姐姐們已經有身高差了，原本保守的高領包臀泳裝，比賽當天被我一穿，立馬變成高衩泳裝，想起來就覺得有趣，然後居然入圍前10名。」

雅維·茉芮透露，以前最常聽到大S說的話，就是溫柔的稱讚別人，「像仙女一樣，真心誠意的言語，讓人感受到很多的愛，好像什麼醜陋污穢的事情，都不曾進入她的心靈。」

雅維·茉芮想要感謝大S，永遠看見別人的美，「其實最善良最純真的是妳，因為這樣我開始觀察欣賞每個不同的個體，她們有不同的美的型態，發自內心的欣賞這世界。」

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