小S誓言振作！大S辭世96天2度發聲「懇請大眾記得她」

小S（左起）、「S媽」黃春梅、大S一家人感情緊密。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛2月初不幸因流感併發肺炎病逝，家屬們面對突如其來的噩耗悲痛欲絕，尤其是「S媽」黃春梅仍沈浸在喪女的悲痛之中。「小S」徐熙娣今（9日）打破沈默自勉振作，然而稍早前第2度再發聲。

相關新聞：大S離世將滿百日 小S發聲「要振作起來」：妳永遠在我心裡

請繼續往下閱讀...

大S辭世第96天，小S今寫下長文悼念二姊並以乳名「珊珊」親暱呼喚，細數姊妹兩人過往的種種雖仍感慨，不過日子必然要繼續，因此向大S誓言也自我勉勵，「接下來我得真的振作起來了，因為媽媽真的好想妳，我也好想妳，可是我要好好照顧媽媽。」小S也在文末喊話S媽，「媽，大家都會記得珊珊的，您還有1個善良和1個白目的女兒喔。」

小S稍早2度發聲，邀請大家寫下對大S的思念。（翻攝自IG）

眼見湧入許多暖心鼓勵及打氣，小S稍早2度發聲「不管你是藝人朋友，還是民眾朋友，我都誠心的邀請你們寫下對熙媛的思念、感受或祝福，私心的希望大家不要忘記她，也希望能藉由這份力量，讓我媽媽的悲傷能越來越小，平靜能越來越大，感謝。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法