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娛樂 最新消息

馬筱梅前夫控「偷腥叫床吵鄰居」 小王被起底無奈吐苦水

馬筱梅（左）與汪小菲補辦婚禮前遭連環爆料。（翻攝自微博）馬筱梅（左）與汪小菲補辦婚禮前遭連環爆料。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛前夫汪小菲婚禮在即，不過妻子「Mandy」馬筱梅卻突遭前夫Robert指控「帶男人回家」、「叫床叫得超大聲」。如今，被影射的小王不僅遭起底是名房仲，更在沈寂多時後無奈發聲吐苦水。

相關新聞：葛斯齊爆Mandy前夫「涉刑事犯罪」要求：一週內說明

Robert日前公開對話截圖，當時一名工作人員主動告知Mandy常帶男生回家，房內傳出巨大聲響，甚至有住戶反映「晚上快被吵死了」，且此狀況已持續數月。另一張截圖中，顯示Mandy情緒激動，回應Robert說「你們這些人到底想要什麼？我死了你們是不是就開心了？」言詞激烈引發關注。

男房仲發聲吐苦水。（翻攝自IG，經馬賽克處理）男房仲發聲吐苦水。（翻攝自IG，經馬賽克處理）

風波越演越烈，該名被影射的男子也遭起底是「房仲小尹」，面對外界猜測近日也在IG以黑底白字文無奈回應，「吃瓜吃到自己的，也是種蠻特別的經驗。」內容不見他承認卻也未否認，反而趁勢宣傳自己房仲身份，「房仲小尹還是有在營業喔！」

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