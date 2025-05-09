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大S驟逝將滿百日...王柏傑公開兩人最後對話 感恩低潮期暖心送擁抱

王柏傑表示當時他仍處於事業低潮，而大S一個溫暖的擁抱，給了他許多力量。（翻攝自IG）王柏傑表示當時他仍處於事業低潮，而大S一個溫暖的擁抱，給了他許多力量。（翻攝自IG）

〔記者李紹綾／台北報導〕「大S」徐熙媛2月因流感併發肺炎，在日本旅遊期間驟逝，享年48歲。大S離世將滿百日 ，王柏傑今（9日）在Instagram分享去年底與大S的對話紀錄，悲喊：「妳的善良與溫暖永遠會在我心中。」

王柏傑分享去年12月與大S的對話截圖。（翻攝自臉書）王柏傑分享去年12月與大S的對話截圖。（翻攝自臉書）

王柏傑分享去年12月與大S的對話截圖，當時他處於事業低潮，大S主動傳訊詢問：「柏傑你還好嗎？」王柏傑回：「還可以啦！」大S便沒有多說話，而是傳了擁抱的貼圖。往回推算時間點，剛好是王柏傑和謝欣穎爆出情變，似乎是關心他的感情狀態。

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王柏傑感慨說：「我們不常通話，但妳總是會在我需要的時候給我一個溫暖。」他接著表示，大S簡單的一個擁抱貼圖，在那時對他來說意義重大，「我相信妳現在一定過的很好很好，妳的善良與溫暖永遠會在我心中，我永遠的女神姊姊大S。」

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王柏傑（@pochiehwang）分享的貼文

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