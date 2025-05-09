大S離世將滿百日 小S發聲「要振作起來」：妳永遠在我心裡

〔記者林欣穎／台北報導〕女星大S於今年2月2日病逝，一家人都身陷悲傷情緒，與姊姊生前感情甚好的小S也暫時向綜藝節目請假。母親節將至、大S離世也將滿百日，今（9）日小S發文感性提到大S是自己的後盾，並喊話表示接下來會振作起來、好好照顧媽媽。

大S（左）與小S姊妹情深。（翻攝自微博）（記者林欣穎攝）

小S提到，姊姊大S從小就是她的後盾，「只要我遇到不敢做的事，她就會說：『徐熙娣，妳很俗辣耶！』那就是她鼓勵我的方式！」

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小S的人生大小事，一定都是第一個跟姊姊說，因為需要她的意見，也需要她的鼓勵，「懷孕了打給她，我話都還沒講，她就說：『妳懷孕啦！』然後立刻幫我想如何讓我媽不抓狂！」

她也說在自己失業低潮的時候，想假裝自己可以當家庭主婦，是大S跟她說：「徐熙娣，妳幹嘛假裝自己不想當明星啊？」鼓勵小S繼續主持。

小S感性發文回憶與大S的點滴，喊話接下來會振作起來。（翻攝自IG）

小S說自己還有很多很多問題想聽她的意見，「我也很想擁抱總是一副堅強萬分，內心其實很脆弱的她！珊，接下來我得真的振作起來了，因為媽媽真的好想妳，我也好想妳，可是我要好好照顧媽媽，如果我沒做到，妳應該又會說：『徐熙娣，妳都幾歲了，還不會照顧媽媽？』大家都跟我說要走出去，但我不想走去哪裡，因為妳會永遠在我心裡，永遠，直到我們見面的那刻！」

最後，她也感性喊話S媽：「媽，大家都會記得珊珊的，您還有1個善良和1個白目的女兒喔。」

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